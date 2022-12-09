大陸商務部決定對台灣聚碳酸酯（一種被廣泛使用的工程塑料）展開反傾銷調查，引起國內石化業者關注。石化是台灣出口主力產業，其中以大陸及香港為首要出口地區，陸方政策的調整或更動，難免對台灣業者造成影響。台灣石化產品出口至大陸平均關稅約6.5%，較日、韓為低，產品頗具競爭優勢，任何可能影響未來產品售價的舉動，當然受到業界矚目。

台灣業者未放棄大陸市場

根據經濟部統計，2021年台灣石化產品出口市場，大陸及香港占比高達35.1%，比排名第二、第三的越南（6.6%）及馬來西亞（6.3%），高出近3成。單就聚碳酸酯而言，依據大陸商務部統計，2021年台灣進口高居第一，達23.1%，領先韓國19.5%及泰國13.3%。一旦反傾銷案裁定通過，課徵高額反傾銷稅後，市場競爭優勢將大大削弱。

兩岸加入WTO後，大陸對台灣立案的反傾銷調查超過十件，品項範圍涵蓋石化、紡織及鋼鐵等產業，近期則以石化為大宗。國貿局網站數據顯示，截至10月底止，台灣仍有1項塑橡膠及其製品、5項化學品被大陸課徵反傾銷稅，稅率從3.8%到56.1%不等。這6項產品中，4項課稅期間已超過10年，最長已持續15年，顯示台灣石化產業在大陸發展，一直飽受反傾銷稅所擾。

儘管如此，考量背後龐大市場商機，即便在價格競爭上得面臨高額逞罰性關稅，台灣業者始終沒有放棄大陸市場。但需要注意，此次聚碳酸酯反傾銷立案調查跟過去不同，這次只針對台灣廠商，並未涵蓋其他國家。而且，距離最近一次正丁醇反傾銷的新案調查（2017年12月），已間隔超過5年。從橫剖面與縱剖面的角度來看，確實不太尋常，將挑動兩岸本已高度敏感的神經。

對於台灣相關業者而言，這次調查可能會讓經營處境變得更艱困，但往好處想，未嘗不是一個轉機。既可喚醒業者的風險意識，又讓業者體悟，經營大陸市場不能只靠價格優勢，而必須通盤考量整體布局策略，甚至藉由高值化發展提升產品售價，才能適當規避像反傾銷稅這類非市場風險。特別是在中美貿易戰升級與兩岸關係日益緊張下，業者更須及早因應變局、預作準備，才不會陷入進退兩難困境。

給予台商更好的發展空間

以石化產業為例，一再成為大陸反傾銷調查主要對象，就是因為出口高度集中於大陸，且採低價競爭策略搶占市場，很容易引發當地業者的反感。對此，實際可行的因應方式除進行出口市場多元布局外，也可反其道而行，深化與當地業者的合作，擴大在地生產比重、從外銷轉內銷，畢竟市場就在這邊。當然，最好的作法還是拉高自身產品附加價值、避免低價搶市，甚至進一步開發利基產品，藉由拉高競爭力來拓展大陸市場。

另一方面，正好也可趁此機會，讓大陸當局瞭解台商在陸營運的困境。尤其是面對嚴格封控與經濟下行壓力，台商處境本來就相對嚴峻，勢必更難忍受額外的關稅打擊。過去兩岸在進行經貿談判時，北京一再強調，即使兩岸都是WTO成員國，但兩岸經貿仍屬大陸主體與其單獨關稅區之間的經貿關係。換言之，在北京眼裡，兩岸經貿事務，仍是大陸內部事務，而非國與國之間關係。這也代表，在兩岸一家親的思維下，北京在看待兩岸事務，絕對不能單獨從商業利益角度切入、在商言商，而應回歸惠台本質，幫忙解決台商所面臨的反傾銷問題。

為了兩岸長遠發展著想，大陸應審慎處理反傾銷調查，避免讓事件升級，危及台商生存環境。更重要的是，不要單純考量商業利益，而是如何在當前嚴峻的地緣政治情勢下，給予台商更好的發展空間，深化兩岸合作的基礎，最終協助大陸完成產業升級轉型目標。民進黨政府也應以經濟為重，盡一切力量與大陸溝通，設法解決雙方的政治糾結，讓台商在大陸安心經營，為台灣創造繁榮。