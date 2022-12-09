本周二，台積電創辦人張忠謀在美國亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠機台到廠典禮上，語帶玄機地說：「全球化幾乎死了，自由貿易幾乎死了。很多人仍希望他們捲土重來，但我覺得不會。」

該典禮眾星雲集，不但美國總統拜登搭乘空軍一號從華府飛來，還有包括商務部長雷蒙多，以及多位科技界大老如蘋果、超微、輝達等企業執行長出席。拜登喜悅地高喊：「美國製造業回來了！」然而張忠謀這句「全球化幾乎死了」，像是為眾人興奮的情緒澆上冷水，為該廠的前景打上預防針，也為全球化末年預先寫下輓詞。

張忠謀曾說過，在美國製造晶片的成本比台灣高5成，欠缺市場競爭力。即使美國每年補貼1000億美元以上，也無法建立完全的供應鏈。然而，地緣政治壓過市場邏輯，美國今年先後通過4300億美元的《降低通膨法案》與2800億美元的《晶片與科學法案》，用來補貼特定產業的「美國製造」。但明眼人都知道，補貼是一時的，市場卻是恆久的。那些未受補貼的產業能忍受多久？高耗水耗能企業的周邊社區居民能忍受多久？況且，除非聯邦政府持續補貼將這些企業「準國有化」，否則企業的獲利壓力一定會傳導到消費端，形成對美國居高不下的通膨再次打擊。

前蘇聯解體後，30餘年的全球化帶給美國企業豐厚利潤，造就了美國股市長年的牛市，全球消費者得以享用相對低廉的商品。美國企業得以專注設計、品牌、通路等利潤較高的環節，將辛苦爆肝又高汙染的製造程序移到海外。跨國企業利用彼此的比較優勢，成功創造了效率極高、十分複雜的生產供應鏈。如今，這樣精緻的全球化資訊系統就要告終了。

全球近70%的晶片需求在中國大陸，過去因為自產率低，晶片進口總金額成了大陸遠高於石油進口的商品。但從2018年美國前總統川普發動對華關稅戰、科技戰以來，中國大陸開始意識到商業晶片的「武器化」風險。

雖然2020年疫情帶動了大量線上通訊的科技產品消費需求，導致晶片需求愈小不易，但在兩年後疫情進入尾聲的時刻，今年中國的晶片進口已經大減。前3季進口晶片數量較上年同期減少了610億片（降幅約12%），造成晶片價格大幅下滑。德儀原售價90元人民幣的晶片，價格跌至10元人民幣也乏人問津。高通、英偉達等科技企業的業績都受影響。例如英特爾前3季的營收年減20%，淨利更是下降近85%。

由於三大因素，中國晶片進口的大幅下滑可能只是開始。第一，中低端晶片的國產替代逐漸成熟；第二，美國對高端晶片輸華的出口限制；第三，晶片產業技術換代加快，在新興的光子晶片領域，有緩慢取代部分矽基晶片市場份額的機會。於是，在本周中國大陸海關總署公布的數據顯示，11月進出口總額5223.4億美元，年減9.5%。其中出口年減8.7%，而進口金額更是年減高達10.6%！

對與大陸貿易依存度高達4成的台灣來說，進出口不免因此要吹冷風。11月進出口金額688.3億美元，年減11%。其中出口跌幅13.1%，創下7年最大跌幅。雖然分析來看，台灣出口對陸港、美歐、東協全走弱，但其中大陸因素就占了6成6！

當然，台海兩岸對外貿易規模萎縮，與全球通膨壓力、貨幣緊縮的升息環境、終端需求放緩、庫存調整等因素都有關。但地緣政治壓倒一切，美國反全球化的種種系列措施，使得大陸最大宗進口商品—晶片的需求快速下滑，無疑是重中之重。也難怪張忠謀在美國政商要員興高采烈慶祝台積電進駐鳳凰城的典禮上，語重心長地說出不中聽的掃興話。

全球化末年，自由貿易幾乎要死了，企業營利前景還能看好嗎？消費者還能享受市場上物美價廉的產品嗎？

（作者為香港中文大學金融系副教授）