台積電赴美國亞利桑那州興建3奈米先進製程晶圓廠，400億美元的龐大投資金額讓美國總統拜登親自站台，這是美國歷史上最大外商投資案之一，更是「美國重返製造」的最佳象徵。只不過，大家可能都忘了，5年前鴻海創辦人郭台銘與川普前總統，兩人親暱地在白宮開記者會，還飛到威斯康辛州動土，宣布4年要投入100億美元建構10.5代面板廠的案子。

半導體與液晶面板，20多年前就是阿扁總統口中的「兩兆」產業，只不過晶片越小越難做，而面板則是越大越先進！相較於半導體成了台灣的「護國神山」，台灣「面板五虎」卻成了小貓，大陸的京東方、華星光電、惠科已穩居全球前3大。近10年來，面板在大陸業者出貨量暴增的情形下，導致價格易跌難漲，估計今年全球面板整體產值比去年下滑15%，已經不是一門好生意了。

只不過，郭董向來對面板情有獨鍾。從2009年群創購併奇美電子，到2016年吃下夏普，更對川普承諾，要在非高科技聚落的威斯康辛樂觀創造1.3萬個工作機會，打造「Wisconn Valley」（威斯康谷），要跟矽谷看齊。

後話大家都知道了，郭董雖然榮膺川普口中的「最偉大商人」，但威斯康辛的「世界第八大奇蹟」卻打了水漂，郭董這兩年卸下鴻海董事長重任後，更為關注大健康產業。

當然，「美國製造」仍是美國兩黨的共同願景。共和黨一直搞不懂面板，民主黨則是在短時間內弄懂了半導體，也在地緣政治傾軋的大局中，順利讓台積電在美投資金額從原定的120億美元飆升到400億美元。雖然台積電創辦人張忠謀在亞利桑那致詞時，口中仍然思思念念，回顧25年前在華盛頓州的建廠惡夢，確實不太給美國人面子，但台積電現在的實力也已經站在光明頂上了，連英特爾都追不上。

鴻海董事長劉揚偉接棒後，電動車一直是他口中的最大亮點，也是老郭時代沒做過的新生意。在劉揚偉治下，鴻海不論是與裕隆策略聯盟，籌組MIH聯盟，以及今年5月從Lordstown收購俄亥俄州的電動車工廠，一步一步都走得穩健。

目前全球汽車與周邊產業整體產值超過4兆美元，但未來隨著電動車興起，整體產值將上看6兆美元。全球智慧型手機產值在4500至5000億美元之間，僅是目前汽車產業的1/10，但今年智慧型手機出貨量下修至12.5 億支，年衰退為6%，確實也不是容易的市場了。

只不過，鴻海賴以起家的泰勒式生產流水線，從2010年的兩位數員工跳樓事件，到近期鄭州廠的大批員工出逃與騷亂狀況，都已證明「中國製造」的榮景不再，「95後」與「00後」的勞工管理更需要鴻海接班團隊多花腦筋了。

至於川普與郭董都是大企業家，雙方確實一見如故，只不過商場上也沒有一定做得成的生意，這讓川普對選民開了空頭支票！幸好拜登沒有溢美台積電晶圓廠是「世界第九大奇蹟」，畢竟要在美國蓋廠，方方面面都不簡單，張忠謀一直以來的憂心忡忡也不是毫無緣由，未來就看台積電接班團隊的經營手腕了。

（作者為幣特財經暨鍶科技總編輯）