在副總統賴清德表態參選民進黨主席之際，《華爾街日報》報導，郭台銘致信警告封控將影響中國全球供應鏈核心地位，是促使北京疫情鬆綁的原因。雖然郭辦否認，但在2024大選開場前夕傳出此訊息，很難不讓人聯想，藍營是否將重演一場2020提名之亂。

在綠營九合一選舉檢討報告出爐前，賴清德表態參選黨主席，原有意角逐的「大阿哥」鄭文燦隨即表明支持，並稱「2024總統選舉人選，就是賴副總統」，且獲正國會林佳龍、湧言會趙天麟等跨派系力挺，英系蔡易餘說賴是團結各派系最佳人選。

相較民進黨重整旗鼓，賴清德登高一呼，已將檢討聲浪化為大位競逐，國民黨似仍好整以暇不知危機將至。此次選舉藍營六都掌四都看似大獲全勝，但提名失誤丟了苗栗縣，金門、澎湖易幟，議員席次比2018年減少28席，難道不用檢討？更重要的是，國民黨有沒有決心不重演2020大選提名之亂，提早布局2024。

選前媒體曾爆國民黨「百日卡侯」計畫，準備明年4月春假前突襲辦初選，讓侯連任後百日登記缺乏正當性。若傳說屬實，國民黨2024大選就玩完了；若這只是傳言，作為黨主席的朱立倫更應發揮「政治精算師」專長，「誰能贏就選誰」。朱私下說，自己不會是「吳敦義第二」，既然如此，就該為民調最強、執政最優的侯友宜掃清障礙，成為真正的「造王者」。

《華爾街日報》刊文後綠營稱2024大選最大威脅是郭台銘，顯見國民黨不僅該清理戰場，更應防範對手分化。鄭文燦說「民進黨2024總統選舉只有一位」，值得藍營深思。