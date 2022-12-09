九合一選舉落幕，民進黨慘遭創黨以來最大的敗績。敗選後又有綠營染黑、黨主席改選與內閣改組等新議題，可是未聞檢討行動，又見權力分贓謀略。另一方面，2022選舉稍歇，國內各界又開始討論2024選舉，尤其民進黨的大選戲碼正在上演。台灣的發展前景又要被執政黨的選舉綁架了。

蔡英文雖然卸任民進黨主席，但拒絕蘇揆辭任，顯示她要繼續操控英派政府。況且任期已經過半，她必須打破「跛鴨」的魔咒或宿命，甚至考量未來「後蔡」時期的處境。就是在這種心理負擔與焦慮感的交互影響之下，蔡總統為了「必須贏」，連續犯下了「一定輸」的結果。分析如次。

第一、高估了本身的判斷水準與政治行情：

蔡總統從2018年的挫敗轉為2020年的勝選，是一時的偶然。可是她挾勝利者的倨傲心態施政，加上去年底的四大公投，藉著「引進美豬日食可讓台灣加入CPTPP」等欺民話術再度得逞後，益發自負。今年選戰一開始，她就毫不「謙卑」地強力介入民進黨的選戰規畫。舉凡「沒收初選」、「強力徵召」等，不顧黨內派系意見與外界觀感，一意孤行。結果被她硬挺的候選人大多陣亡，不管幾屍幾命，當事人多感冤枉。選後蔡總統雖然辭去黨主席，但「英皇」姿態依然。尤其她在敗選檢討會中，反而呼籲黨內同志「謙虛」、「團結」，聽了倍感諷刺。

第二，低估了台灣選民的智慧與黨內同志的不滿：

台灣選民「自主性」越來越高，他們在2018年的選舉中已經給蔡政府打了不及格的分數。可是這幾年來，蔡蘇體制並未記取教訓，多項施政陸續引起民怨。蔡總統曾自誇是「有史以來最會溝通的政府」，可是近幾年來未見舉行記者會，對外談話幾乎全部仰賴文青與讀稿機，至於人民關心的重要資訊則被「封存30年」。在政府與民眾無法溝通的情況下，「疫苗之亂」與「挺堅」、「挺中」等行動，已令若干黨內同志不滿。

針對黨主席改選及2024大選布局，黨內暗潮洶湧，綠委呼籲「遵守初選機制」，顯然意在提醒蔡總統：2019年「卡賴」擅自修改初選規則的前科，可不能再犯了！

第三，錯估了國際形勢的走向與美中關係的消長：

民進黨昧於國際事務，人所共知。蔡總統雖然留學英國（姑不論學歷真假），可是任內拙於對外關係、國際觀照貧乏，令人意料之外。其中唯美馬首是瞻最為敗筆，茲舉兩例。

美國2017年揭櫫「印太戰略」後，我外交部立刻高調增設「印太科」以示扈從，連主角日本及印度的外交部都未如此做，結果美國創立「印太經濟架構」（IPEF）卻將台灣排除在外，外交部不敢吭聲。另外，台積電早令美國覬覦，情勢既不可擋，國安當局本可妥謀國際外交上「Give and take」的基本功，藉著「護國神山」交換更多的「護台之寶」。結果拱手坐視台積電白白移師亞利桑那州，未見我方從美國得到什麼回饋，反而徒留國人「美積電」等的各種負面揣測。

蔡總統在選舉末期再祭出「抗中保台」老詞，結果票房（選票）悽慘。同一時段，萬里之外的峇里島上，中美領導人習近平與拜登長談3個小時，促成美國國務卿明年春天訪中；兩國防長也在柬埔寨正式交流，連AIT處長都公然呼籲台海「避戰」。相對之下，蔡英文的「抗中」口號顯得氣若游絲，內外不討好！

美國上個世紀詹森總統迫於越戰僵局，坦然面對現實，放棄競選連任，清譽留史。而尼克森總統則因好勝心切，製造水門醜聞，連續高估自己、低估對手、錯估形勢，終於被迫下台。日前賴清德已表態競選黨主席，準備為2024鋪路，焦慮感更深的蔡總統如何因應呢？

（作者為前大使、國立清華大學副教授）