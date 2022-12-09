副總統賴清德提前亮劍，明快表態參選民進黨主席，立即獲得黨內多數派系的支持，劍鋒直指2024大選，儼然已有民進黨總統大選準候選人的態勢。賴清德提前出手固然加速了慘敗後民進黨的整合，但他此後的黨主席與總統提名之路，是否就是一路綠燈通行？恐怕未必，可能更充滿了諸多變數與挑戰。

首先將是，英系「卡賴」與防蔡「跛鴨」這兩股力量的拉扯，孰強孰弱？和上一次賴清德提前在黨內挑戰蔡英文卻遭到封殺相比，這一次可說占盡先機，大不相同。因為上次賴是打破慣例挑戰蔡的總統連任，這次則是順理成章，蔡的任期只剩1年，權力已不可同日而語；而且不僅黨內大咖因九合一選戰全數中箭重傷，連蔡原本屬意的鄭文燦也遭論文抄襲重擊，失去接任黨主席的正當性。彼消我長之下，賴清德提前出手自然大勢底定，水到渠成。

因此若問蔡英文之後還會不會卡賴清德，倒不如問英系還有多少力量去卡賴？以目前黨內外的實力與聲望，賴清德明顯強過其他黨內大咖，民進黨內各派系基於黨的整體利益，也會見風使舵，不可能逆勢而為；反倒是本身已面臨「跛鴨」衝擊的蔡英文，再失去黨權後，未來將如何處理與賴的關係？賴又會不會與蔡適時切割？

這就牽涉到明年這一年，民進黨在黨政雙權分立下，蔡總統、賴主席二人會如何互動、兩人權責如何激盪分合的問題。以過去的政治慣例，當執政時，總統與黨主席合一為常態，分屬二人則為例外，而當後者情況發生時，黨主席也都是配合總統、甚至由其在幕後操控。

但賴清德並非「一般」的黨魁，而且是在蔡總統任期將結束前、擺明了將是下一任最高領導人，當賴掌握了黨機器，能強力影響選舉提名的權力後，會不會進一步對執政黨重大政策的決策，也要求有必要且合理的參與？畢竟明年他極可能成為黨的總統候選人，明年這一年政府重大決策的功過成敗，對賴主席這位將進取大位的「局內人」當然大有影響，他與其團隊又怎能放手不顧？

如此一來，黨政兩權之間或明或暗的扞格、激盪，自然就會被冠上蔡總統是否已跛鴨的議論；但這種全新的政治變貌，恐怕也不能全以權鬥的角度矮化視之，而必須視屆時交鋒的議題、民意的反應而探究，這也正考驗民進黨面臨新變局的調適能力，以及蔡賴二人的政治智慧與手腕。

在兩岸路線上，「務實台獨」的賴清德會與「抗中保台」的蔡英文有何不同，尚待觀察；但在內政上，蔡主政這7年來，在政治上所用非人、箝制言論、特權貪腐、黨內親信包山包海，乃至近日連爆的黑金勾結等惡形惡狀，早就累積民怨甚深，對潔身自好也自負的賴而言，會不會有積極的「除惡」之舉，頗值得觀察；因為這既是救黨也是救自己，否則豈不辜負了他提早出頭，擔下重責大任的這一番苦心。

（作者為資深媒體人）