民進黨全面執政後兩岸關係惡化，大陸已多次暫停我主力農漁產品進口。此次九合一大選蔡總統再打「抗中保台」牌，結果選後就傳出有數百家未完成大陸生產企業註冊更新的食品業者被「暫停進口」，除了魷魚、秋刀魚、午仔魚等水產品，還有食品加工業者也受波及。由於兩岸官方管道中斷，相關問題難以及時解決，農漁民一再淪為蔡政府抗中保台的受害者，苦不堪言。

我國漁業產值最大的兩項為遠洋與養殖漁業，根據漁業署公布的《2021漁業統計年報》，去年遠洋漁業產值326.58億幣，養殖漁業也有321.19億元，占我漁業總產值778.80億元的83.18%，去年水產品出口規模達478億元，其中大陸市場有83億元，重要性可見一斑。

我國遠洋漁業主要捕撈的魚種，為鮪魚、鰹魚、魷魚和秋刀魚等，其中鮪魚出口至日本、泰國與美國市場為大宗，尤其是日本的出口金額就超過總出口的5成，縱然目前銷往大陸的數量還相當有限，惟隨著其生活水準提升，高檔的鮪魚餐廳料理及生魚片極具潛力；捕捉秋刀魚也是我國的強項，為維護生態平衡，經NPFC協商後，我國漁獲量大幅受限，出口前3大市場分別為韓國、日本與中國大陸；大陸為我國魷魚出口的主要市場，外銷高峰達1.5萬公噸。

至於養殖魚類，石斑魚為我國最重要的高經濟養殖魚類，已建構完整的產業鏈，大都銷往大陸與香港，高峰期年出口1.34萬公噸，無奈因檢出禁藥，大陸已於今年6月暫停進口；經過多年的研發，台灣午仔魚養殖技術大幅提升，已成為我國另一項高經濟養殖魚類，大量銷往大陸，去年出口超過7千公噸。

此次出口大陸水產品被擋的衝擊遠勝於8月裴洛西訪台陸方所實施的禁令，將造成我國水產品幾乎都無法銷往大陸，產業規模在百億元之譜，衝擊層面相當可觀。

原本簡單的農漁產品檢疫問題，如害蟲與禁藥，只要透過兩岸既有管道協商即可解決。但民進黨執政後否認九二共識，兩岸聯繫管道全面中斷，蔡政府還一再惡言批評大陸，揚言告上WTO。近期甚且為了自身的政治利益，配合美國升高抗中聲量，讓兩岸敵意螺旋不斷上升，引發北京當局不滿，如今出口大陸水產品出問題，相關的主管機關包括農委會與衛福部的首長正是抗中大將，如何期待兩岸能有良性溝通呢？

民進黨批評台灣農產品過度依賴大陸市場，然而兩岸距離近，大陸又提供台灣許多農產品綠色通關與免稅優惠，加上消費習慣相近，大陸經濟實力持續攀升，成為我國主要農漁市場乃是必然的結果。執政黨無力與主要貿易夥伴簽署FTA或加入區域貿易組織，爭取農產品免稅與快速通關，不利台灣農產品推進其他市場，竟還惡意操作「芒果乾」，讓大陸市場也逐步喪失，害慘了農漁民。

這次事件，農委會主委9日召開記者會，照往例提出開發新市場、多元加工與加強國內行銷等老招。可預見繼「班班吃石斑」後，農委會可能又將推「班班吃午仔魚」，試問在陳吉仲任內，有哪一項出口受挫的農漁產品有因為他的這些政策而真正解決問題呢？

蔡總統9日指出，中國再一次以突襲方式，讓台灣出口到中國的水產品受到阻礙。但中國大陸去年4月就宣布要輸入大陸的業者都要登記，標準全球皆然，據報導，日本農林水產省訂定辦法全套輔導業者註冊，目前未聞有業者被禁，但蔡政府「放牛吃草」，以致800多家水產業者僅有1家通過註冊。只會喊口號的蔡政府對得起農漁民及食品加工業者嗎？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）