民進黨九合一選舉重挫，蔡英文2024接班布局撞牆，賴清德經過幾天思考，決定競選黨主席。蔡英文長期培植的接班人鄭文燦，在第一時間表態，支持賴清德競選黨主席與2024總統大位，幾乎可以斷定，賴清德將代表民進黨競選總統。賴清德布局已久，為大選做足準備，經過兩年養望，已成為黨內聲望最高的可能候選人，英系的聲望與實力在九合一選舉受到重創，形勢對賴清德大大有利。

賴清德總統路四挑戰

賴清德決心承擔，就民意支持度數據與媒體呈現的社會主流觀點而言，堪稱眾望所歸。他的民意支持度長期領先侯友宜、朱立倫與柯文哲，選後雖略落後侯友宜，但在出任民進黨主席後，若能提升民進黨形象，帶給選民新希望，未必不能讓民進黨繼續執政8年。

不過，政治是可能性的藝術，影響大選的因素很多，他的總統之路未必平坦，至少將面臨蔡英文的意志、國民黨是否團結與藍白能否合作、美國的態度、習近平的判斷等4個考驗，每一個考驗都可能對他造成致命傷。尤其在動盪不安的中美競合關係與台海瀕臨戰爭的危境下，隨時可能出現對賴清德的致命性突發事件。

權力是魔戒，蔡英文為防跛腳，過去兩年緊緊抓住權力不放，不惜沒收黨內民主，直接提名屬意人選，敗選後無意認錯，第一時間決定繼續抓牢權力，慰留蘇貞昌續任閣揆，授意鄭文燦競選黨主席。但人算不如天算，鄭文燦論文抄襲事件在關鍵時刻引爆，不得不退出競選，並順應情勢轉而支持賴清德。蔡英文雪上加霜，將如何面對第二擊？會如同2014年九合一選舉大敗後的馬英九般躺平，或聯手蘇貞昌繼續拚權力？

民進黨敗選因素很多，最重要還是內政失敗，尤其年輕人與中間選民不再信任民進黨，追根究柢是蘇貞昌的失敗，蔡英文卻拒絕撤換，代表內閣將在錯誤的人領導下繼續走錯誤的路，國民黨將有機會靠蘇內閣犯錯贏得選舉，賴清德口口聲聲「尊蔡」，但他願意承擔這個風險嗎？若他希望撤換蘇貞昌，以新人新政為2024大選帶來新希望，蔡英文會願意讓權嗎？這不僅是蔡賴之間的第二輪搏鬥，更將是一場憲政危機，而這一切，都在蔡英文一念之間，非賴清德所能掌控。

第二個考驗在國民黨與民眾黨的表現。民進黨失去人心，反對黨聲勢大振，但國民黨若不能順利產生總統候選人，進而與民眾黨建立合作機制，就會失去勝選機會。目前看來，國民黨應已記取2016年換柱與2020年郭台銘進出國民黨的教訓，會以團結為重。民眾黨九合一戰果不大，對2024大局能否產生關鍵性作用，要看柯文哲的政治能量在失去台北市長的舞台後能否維繫。

務實台獨工作者多務實

美國會如何判斷自稱「務實台獨工作者」的賴清德？美中關係在「拜習會」後出現微妙變化，美國不再談與中國的對抗，而強調「兩國關係的護欄」、「競爭中的合作」，兩國經濟、國防、外交對話逐漸恢復，依據大陸發布的會談紀錄，美國承諾不支持台獨、不支持一中一台、不支持兩個中國，且未見美國否認此報導，加上美國在台協會處長孫曉雅日前在記者會宣示「美台堅實的非官方關係」，應代表拜登政府不希望美中關係脫軌。賴清德雖承諾支持蔡英文「四個堅持」的兩岸政策，但台獨是他的DNA，在美中競合關係架構下，美國對這個「務實的台獨工作者」會放心嗎？賴清德是否需要更認真爭取美國的信賴呢？

習近平無意武統台灣，但不會容許台灣漸行漸遠，最後實現法理台獨，合理推論他希望在2028年第3任期結束前，在兩岸關係上有突破性進展，這也是美國軍方憂心2027年台海可能爆發戰爭的原因。習近平會如何判斷賴清德，將是他決定戰爭與和平的關鍵。賴清德自稱務實，但他究竟多務實？能消除美國與習近平對他台獨DNA的疑慮嗎？這將是賴清德的終極考驗。