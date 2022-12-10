這幾天，以廣州為首，每個城市都在或多或少地「放開」：核酸檢測不必全員參與、公共交通不再查驗核酸。開心的同時，如何減低重症率成為全民的關注點，「疫苗」又一次登上了風口浪尖。

不過，免費接種的新冠疫苗，並不是最難打的苗。

最難打的苗，是HPV疫苗。

「搶了兩年都沒搶到」的說法，倒也不太誇張，確實是目前HPV疫苗在大陸的現狀。尤其是學校準備統一預約的「九價」。

01

「九價」是HPV疫苗的一種，而HPV病毒感染又是患宮頸癌的主要原因。

目前，市面上主要有二價、四價和九價三種HPV疫苗，其中二價主要預防HPV16、18型，預防能力可達84%；四價、九價則可預防更多種類的病毒。

HPV疫苗進入大陸市場的時間還不長，大部分依賴進口，數量十分有限。但隨著疫苗知識的普及，越來越多人瞭解HPV疫苗，想打HPV疫苗的人數隨之增加。根據國際醫藥科技企業 IQVIA 的估算，中國HPV疫苗市場的缺口約為1.5-2.3億支。

針源少、需求大。即使是北京、深圳、廣州、上海等這樣的大城市，疫苗數量較其他地區更多，但還是「一苗難求」。通過醫院、衛生院等正規途徑接種，需要搶號或是搖號。要約上苗，往往得排隊一年以上。

預防病毒種類最多的九價疫苗，是其中最為搶手的。即使價格要比二價翻上幾倍，也有不少人願意花上人民幣三四千元（公立醫院），甚至六七千元（私立醫院）為自己的健康買單。

更憂慮的是那些搶不上苗的。可能就像那條評論區的同學說的一樣，發動全家老小一起，在大城市搶了兩年，最後卻只能選擇「加價從其他途徑購買」。

02

去年，我在課程作業的機緣巧合下，瞭解到女性的「兩癌」——宮頸癌和乳腺癌。

課程作業是給讀者的一次科普，而完成課程作業的過程，也是給我自己的一次科普。在開始「投身」作業之前，我確實對這些信息一無所知。

而在完成課程作業之後，我也開始了屬於我的「約苗之路」。

一開始，想著武漢也不算小城市，約苗應該不難；後來才發現，每一輪每一批疫苗發布後不到一分鐘，總會被一搶而空。

就像瘋狂「雙十一」一樣。

大量人搶不到苗，就被倒賣的黃牛鑽了空子。許多黃牛甚至寫好腳本，讓約苗成了一宗生意。

我也不能往套裡鑽，讓黃牛賺黑錢吧！於是，我打聽了台灣的HPV疫苗。

結果不問不知道，一問嚇一跳：在台灣，九價免費打！

不過僅限國中生（初中生）啦。

國中統一安排學生一起接種疫苗，費用全免，大家肯定都願意打。

另外，HPV疫苗最佳接種年齡為9-14歲，越早打保護效力越高，國中就打也可以保證大家能在疫苗的適用時間內獲得保護。

與大陸HPV疫苗的緊缺相比，台灣並不缺苗：最為稀缺的九價都不缺。於是也有很多大陸人選擇前往台灣打九價（疫情前）。

知乎、豆瓣等平台上，有很多做好的「約苗攻略」。許多人都表示，「去台灣打九價，還能順帶旅個游」。

價格上，台灣的九價和大陸九價的價格區別不大（公立醫院），都是3000-4000元人民幣不等。

要不是因為疫情回不了台灣，我也想回台灣打疫苗啊~

03

但我也不是那麼酸。疫情如果真的過去了，回台灣打疫苗分分鐘！

而且，大陸也在慢慢推廣HPV疫苗的接種。據婦委會，廣東省從今年開始，對具有廣東省學籍、未接種過HPV疫苗、14周歲以下初中一年級女生實施免費接種國產二價HPV疫苗的政策。

無錫市自2021年12月起在市區範圍內為初二學段女生提供2劑次HPV疫苗的免費接種……

除了廣東、無錫，內蒙古鄂爾多斯、福建廈門、山東濟南等地均已開始陸續推進適齡女生HPV疫苗免費接種工作。

希望在未來，在大陸也能像台灣一樣好打HPV疫苗。（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：「一家兩岸」公眾號）