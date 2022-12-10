民進黨籍的台北市中山北松山區立委參選人吳怡農，日前拋出的第一項競選政見就是遷建松山機場。松機遷建已經喊了超過30年，但能否遷建，不是單純的區域發展建設、都市規劃問題，背後還涉及更複雜的醫療、交通、國防、外交需求。

一位國防領域專才的立委參選人，再度說出2030松山機場遷建，是否就如陳時中參選台北市長期間，對於黃珊珊提出松機遷建這個議題的看法一樣，是「操作大於市政」？

松山機場是軍民合用機場，除了作為國內航線的主要機場、離島病患後送北部的專用機場、桃園機場的備降機場，更重要的作為是總統行政專機和外賓參訪專機的起降機場，和緊急情況下國家元首的撤離機場。

尤其是元首撤離的作用，在如今蔡政府主導下，兩岸關係愈加緊張的情況之下，更是有其不可取代的重要性。如果台灣和對岸關係不要這麼緊張，或許關於松山機場的國防用途還有討論一下的可能性，但照目前的局勢來看，並沒有太多商量的餘地。

所以無論松機遷建後釋出的土地和周邊建物限高解除後，能活絡多少台北市區內的土地規劃和利用、減少多少空氣和噪音污染、帶動多少商機、讓台北市再多容納多少人口，只要上述任何一個松機在現階段確實有其存在必要的用途，尤其是國防安全上的用途，在可預見的未來內找不出替代解決方案，松山機場遷建成功的機會就非常渺茫。

更何況，吳怡農這次選的既不是總統也並非市長，提出這個政見以後就算真的當選好了，到時候在立法院也只是113席立委當中的其中一席，要怎麼推動松機遷建？

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