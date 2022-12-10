一家企業各部門主管如果只會發現問題，而不會解決問題，留之做什麽？層級提高至最上級，領導如果不能運籌帷幄撤換管不了事的主管，那公司危矣！台灣現況就如同這個譬喻，斗大新聞「中國禁台99%水產」，火熱播報2天，蔡英文、蘇貞昌、陳吉仲等僅向國人報告：「影響產值新台幣60億，不排除向WTO申訴。」有講等同沒講的官腔式發言，看在两眼淚眼汪汪的漁民眼裡，拳頭都硬了！

蘇、陳兩個主管機關政要已經被留校察看，遭點名內閣改組恐將去職，還不把握機會力爭上游，搏民衆好感，真是令人「刮目相看」。目前對外的理由是「未經註冊許可」，導致魷魚、鰹魚、秋刀魚及午仔魚四大漁產品大受影響，經查詢相關法規，中國大陸早在去年4月即明令頒布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，第7條明確指出肉類、水產等18類食品需向中國海關總署註冊，這項舉措是為了對食品安全做監管把關，確保進口產品的質量，蔡政府空轉一年半的無為而治，直接重傷相關產業，並非如綠媒報導的僅針對台灣，試圖導向為政治操弄、两岸對抗，甚至大陸欺台。

看看鄰近的日本，未雨綢繆早在中國政策宣布後4個月，即訂定輔導辦法，仔細應對註冊法規，讓民營企業有個依循，迄今也未曾聽聞有任何窒礙，沒有比較就沒有傷害，只會牽托厝邊，卻無濟於事，綠朝達官顯要們的臉看來又不知往哪裡擺了！

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