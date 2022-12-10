在拜登總統全力營救以及阿拉伯聯合大公國居中協調下，美俄兩國達成換囚協定，被關押在俄羅斯監獄裡的美國最頂尖的女子籃球員布蘭妮．格林納（Brittney Griner）終於獲釋放回美國， 而拜登所付出的代價則是把關押在美國服刑25年的俄羅斯「死亡商人」軍火販子波特（Viktor Bout）釋放， 雖然不合比例原則，但美俄雙方總算是一筆勾銷了！

「換囚」實際上是一種蔑視法律的行為， 那是政客們罔顧國法， 為達到目的而強施的醜陋遊戲， 他們把犯人當作一種商品，一種討價還價的籌碼，所以根本就是一種違法觸法的行為，但是因為「換囚」合乎人道，所以可以被人接受， 其實在國與國之間的「換囚」 事件並不罕見， 去年中國政府曾與加拿大政府達成協議，以華為女公子孟晚舟交換了兩位被關押在中國境內的加拿大犯人就是「換囚」的明顯實例。

格林納是於今年2月在莫斯科國際機場因為被查出行李箱中裝有含大麻油的電子菸而遭到逮捕， 她在被扣押半年後於8月4日遭到俄羅斯法院判刑入獄9年， 這顯然是非常不公正的判決， 所以消息傳出後，在美國群情激憤，各界呼籲白宮應該即時與克里姆林宮談判以營救這位曾經為美國奪得兩面奧運籃球金牌的國寶， 但很不幸的是，因為正逢俄烏戰爭， 美俄關係緊張之際， 所以格林納儼然成為戰爭的代罪羔羊。

拜登總統在過去幾個月來雖然契而不捨營救格林納，透過新墨西哥州前州長李察遜前往俄羅斯商議談判，但因為價碼談不攏無功而返，李察遜曾任聯邦眾議員、能源部長以及美國駐聯合國大使，與俄羅斯關係十分良好，在促成囚犯獲釋及調解國際衝突方面頗有績效，他所主持的李察遜全球事務中心早些年前曾協助從俄國接回遭關押超過2年的前美軍陸戰隊員利德， 但這次搶救格林納卻一籌莫展，所以拜登總統不得不派出國務卿布林肯親自出面向俄羅斯外交部長提出換囚計畫， 試图以格林納及另一位被指控在俄羅斯從事間諜活動的美國犯人韋藍（Paul Whelan） 作為交換的籌碼。

不過這種以「2換1」的模式被普丁悍然拒絕， 直到最近才靠著阿拉伯聯合大公國領袖出面協調， 最終達成了「1換1」的協議， 而一樁單純的攜帶毒品而非販賣毒品之案件竟被關押了10個多月， 真是荒唐至極，如今格林納總算從被關押的黑牢中釋放返美，重回同性妻子雪瑞兒與家人的懷抱，這一位身高 6 英尺 9 英寸球技精湛的籃球女狀元不久後又可在球場上大展身手了，當然經過這一次痛苦的浩劫之後，相信以後在NBA賽季之餘，她再也不敢，也不會去俄羅斯聯賽的UMMC葉卡捷琳堡隊打球賺外快了！

（ 作者為美國美南傳媒集團總主筆）

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