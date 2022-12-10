《時代》雜誌將烏克蘭總統澤倫斯基和｢烏克蘭精神｣評為2022年度風雲人物，以表彰烏克蘭總統和人民在面對俄羅斯入侵時展現出的精神。該雜誌說，他們評選的標準是「對新聞或我們的生活影響最大的人，不管是好是壞。」

好了！澤倫斯基得獎了、烏克蘭的抗俄行動得獎了，但烏克蘭人民呢？有1/4人口流落到異鄉，即使留在國內的，也面臨缺乏糧食、水電、石油、瓦斯、天然氣的窘境，聖誕季節裡，烏克蘭人民連洗個熱水澡都不可得。

而一切的一切，都是一個人造成的，那就是2022年度風雲人物得主澤連斯基，他成了歐美人士眼中的英雄，而這英雄底下卻是數以萬計老百姓的枯骨，誠所謂「一將功成萬骨枯」。

而千里之外的台海兩岸，一方把護國神山送去美國，換來大批飛彈，把台灣裝點成｢刺蝟島｣；對岸當然也相對回敬，繼石斑、魷魚、秋刀魚、午仔魚等水產品外，台灣啤酒、金門高粱、黑松沙士以及噶瑪蘭威士忌等都被禁止進入對岸，養殖戶與食品業發出嗚嗚哀鳴，孰以致之？為了拉攏美國，非要把老百姓置於水火？

「對新聞或我們的生活影響最大的人，不管是好是壞」如果這是得獎標準，那台灣領導人豈不是更應該得獎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※