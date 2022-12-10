12月8日晚上蔡英文總統率行政院、立法院兩院長，浩浩蕩蕩參加中華奧會成立100年紀念會，大會席開60桌，參加的體育界人士逾600位 ，但是整個紀念活動似乎避談在大陸時代的前30年，文題不符讓人納悶。

依照維基百科及國際奧會對中華奧會（CHINESE TAIPEI）記載，所謂的 成立一百周年，指的是從民國11（1922）年到今年的民國111（2022）年。

但是前晚間的介紹影片及總統、行政院長的談話，都只提及最近台灣選手在奧運會的傑出成就，以及政府如何在最近6年不斷加碼增加經費培訓選手、獎勵選手。

事實上，1921年國際奧林匹克委員IOC看到當時的中國已經參加了5次的遠東運動會，其中主辦過一次，每次比賽的足球賽、排球賽都拿到冠軍，田徑、游泳也有幾項金牌斬獲，和亞洲體育運動比較先進的本、菲律賓、印度相比，已經可以互比長短，乃在1922年正式承認中國是IOC一員。

這時的中國其實內亂不止，烽火連天、軍閥割據，參加東運動會其實是熱心的青年基督會YMCA出資協助組團訓練、提供旅費的，用的還是五色國旗。

但是民國21（1932）年的洛杉磯奧運時，中國政府派出劉長春及教練到美國，和當地華僑組成一個7人代表團參加奧運，拿的已經是青天白日滿地紅國旗，他參加了兩個田徑短跑比賽。這時中國也有一位王正廷先生出任國際奧會委員。

接著中國又在4年後派出100多位的代表團參1936年柏林奧運，在歐洲引起轟動；二戰後參加了多達5種運動項目的1948年倫敦奧運會，台灣選手陳英郎第一次穿著國旗制服參加奧運。他們都是今日台灣的體育先鋒、開路人。

現在台灣體育教育界充斥一種奇怪氛圍，避談大陸時期的體育歷史及經歷，許多體育人察言觀色看風向，隨著政黨輪替，8年一次只提台灣體育史，不談中國體育史。

這次中華奧會勇氣十足，辦理慶祝成立100周年的紀念活動，應該給他們喝采，也希望持續更正視真正的中華民國體育史。

（作者為中華民國體育史工作者）

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