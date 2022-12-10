法國小說大師巴爾扎克說，小說是莊嚴的謊話。這是他睿智幽默地調侃自己的寫作，確實他像真的一樣虛構並沒有發生的故事，確有謊話之嫌，但並不意味著只要莊嚴就可以說謊。老巴肯定理解，謊言不僅在倫理上不可接受，而且短期的收益越大，長期代價就越不堪承受。

老巴所以這麼說，是因為小說的故事大多未曾發生，卻又無處不在；它不是任何人的事情，卻是所有人的故事；它不是已經發生的事實，卻是必然發生的實情；它的細節非常真實，整個故事卻子虛烏有。因為細節的真實得不由讀者不信，所以子虛烏有的故事就變得非常莊嚴。但老巴肯定作夢也想不到的是，他的幽默在另一塊土地上變成了寫實。

曾經為了打倒地主資本家，「周扒皮的半夜雞叫」，「劉文彩的水牢」影響幾代人；為了讚美大躍進，「畝產上萬斤」的鑼鼓響徹雲霄；為了把走資派打翻在地，踩上千萬隻腳，「龍江頌」「金光大道」一度成為所有人的必讀書；為了做愛國生意，無良寫手以瑞士義大利名義編造新聞，轉內銷後成為批判米國的實錘。因為是官媒的言之鑿鑿，所以顯得格外莊嚴；更因為細節完全經不起推敲，所以只能是謊言。要是老巴聽說他的名言會墮落如斯，他一定在地下輾轉反側。如果他知道幾十年無法戳穿 「莊嚴的謊話」非常可能變成後代篤信的 「莊嚴的真話」，他一定會化為夜半驚魂，在巴黎拉雪茲公墓遊蕩。

為什麼不符合事實和邏輯的謊言老是能以莊嚴的面目上演？這不是個複雜的問題。下邊揣摩上意，上邊要什麼，下邊就提供什麼；上邊不知詳情，被忽悠在所難免，就像當年畝產上萬斤一樣。當然，迎合和忽悠並不要緊，上下都有明白人，只要點穿謊話，就不會有大的流弊。詭異的是揣摩的變異為政治覺悟高，立場堅定，進而提拔重用；直言的此兩者都有問題，所以打倒批臭。作為自保的本能，既然政治正確壓倒一切，那又何必再堅持真話，看穿不說穿。更何況為下一盤大棋，上邊有時並不在乎材料的真假，下面就如何堅持劉少奇的清白。

所以「政治正確」可以讓人對真假噤若寒蟬，就是因為大家不懂現代文明的議事法則，不知道辯論只能就事論事，不關其他，更不論動機。如果醫生說，人類無法徹底清除病毒，只能與之長期共存。反對者只能說，可以徹底清除病毒的理由，醫生資料及推理錯在哪；評判者只能依據資料的精準和推導邏輯的嚴密與否，評價哪種意見更為正確，而不能扯論文造假，崇洋媚外，反動學術權威等。不正面回答問題，扯不相關的犢子是精神病的症狀。歷次運動的大批判就是這個套路，不回答問題，而是扯裏通外國，向黨進攻，然後把人批倒批臭。打倒彭老總就是不解決大躍進的問題，卻解決提出大躍進問題的人。上邊另有考慮，顧左右而言他。下邊罔顧事實，火中取栗，求自保，謀晉升，更有腦子有問題。歷史反覆證明，但凡今天腦子這般進去的水，都會化作明天的眼淚，那般地傾瀉出來，君不見以往所有運動弄潮兒的下場沒有不悲慘的。

所以 「政治正確」可以將謊話說得莊嚴，就是扯大旗當虎皮，包著自己去嚇唬別人。因為政治正確邊界不清，內涵不明，所以什麼謊話都能混跡期間，什麼真話都排斥打擊，國家民族承受慘烈的代價。避免歷史重演的關鍵是界定謊話是最大的政治不正確，真話則是政治正確的基本前提。因為講謊話是為了騙取信任，謀取私利，所以政治不可能正確。但為應對非常之局也不妨將這種人用完即棄，否則，早晚引發豎刁易牙之患於肘腋，並將領導的公信度扔進塔西佗陷阱。講真話有迂腐攪局之嫌，但卻是社會良風怡俗的標杆，非維護培育這種正氣，則不足以實現社會的有效管理。這就要求大家都理解和遵循現代文明的議事規則，謊話無論說得如何莊嚴，都是政治不正確；而真話無論怎樣刺耳，都是政治正確的基礎。只有回歸老巴 「莊嚴的謊話」的原意，社會才能風清氣正，進入持續穩定的發展軌道。

（作者為大陸大學教授）