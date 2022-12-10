賴清德之成為綠營共主，甚至將以「救世主」的姿態，重挽岌岌可危的民進黨局勢，已經是毫無懸念的了，2024的總統大選，綠營除賴清德外，是不可能有其他人可與其競爭的了。

政壇上許多人至今仍然執著於「蔡賴心結」上，眼巴巴的等著瞧看蔡英文與賴清德「卡來卡去」、「賴來賴去」的鬩牆好戲，這不但是沒有認清民進黨即便是「兄弟鬩於牆」，在自家圈子中攪亂一池春水，但在緊要關頭時也一定會拋下成見外禦其侮，一致對外的團結本性；更是低估了蔡英文老謀深算的智慧，以及沉潛隱忍的性格，絕對不會採取過激的玉石俱焚的動作的。

儘管兩年多前的「蔡賴之爭」，蔡英文使出各種計謀，「暗算」了賴清德，使其於總統初選時弄了個灰頭土臉。但是，蔡英文必然也深切明白，她本身所牽涉的許多問題，如論文門、海霸王、父親陵墓…的大案，雖然坊間言之鑿鑿，證據紛紛而出，卻因其為現任總統，無法加以追究，早已令在野黨切齒腐心。而如今民進黨勢頭不佳，如果在2024年痛失政權，則庇護無門，必然會被全部翻掀出來，到時候，恐怕就將重演馬英九卸任後無窮無盡的官司紛擾之困境，甚且不免會有陷於囹圄之災的危險。在此情況下，為求自保，不但不可能與賴清德的衝突形諸表面上，甚至還可能反過來，公開宣示她對賴清德的強力支持。

如果她仍懷挾著賴蔡的心結，與賴清德明裡暗裡作角鬥，積怨漸深，則不但民進黨會分崩離析，坐看在野黨重新執政，收得漁翁之利；即便賴清德當選，會不會破釜沉舟對蔡英文痛下殺手，以報其一箭之仇，都是無法掌控的了。

蔡英文執政年限將屆，即便再如何神通廣大，也不可能再操掌到如今擁有的權勢，樹倒猢猻散，猴王過去再有若何的威權，也只能黯然飄零，這是任何曾風光一時的掌權者，無可奈何，但卻又是不得不面對的殘酷現實。因此，蔡英文唯一的道路，就是支持賴清德，別無他途。以蔡英文的智慧，是絕對不可能不計於此的。

在野黨躍躍欲試，以隔山觀虎鬥的姿態，觀看這場兩虎相爭的心理，是可以理解的，但卻未曾想過，如果兩虎不相鬥，反過來團結為一，其實力之堅強，又還有誰人能夠抵擋得了？

「蔡賴心結」的確是有的，這也是在野黨隔山看戲最期待的；但是，在緊鑼密鼓的嘈嚷聲中，如果突然間鑼鼓聲歇，台上的人不演了，在野黨又將如何因應？這是在野黨必須先作的最壞打算。

其實，如果賴清德夠很夠辣，敢於在選舉前公開宣示，強調如果繼任總統，將一切都秉公處理，將之交給司法作公平裁斷，相信必然能使獨派歸心，甚至使許多痛厭蔡英文執政的中間選民加以支持，則其風雲變幻，將會是更難以測度的了。

在野黨不必再糾結於「蔡賴之爭」了，因為這不是在野黨所能掌控的，重要的是如何集結所有「反綠」的勢力，齊心協力，推出最有號召力的候選人，面對即將開打的一場硬仗。

（作者為退休大學教授）