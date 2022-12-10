中國大陸海關總署「進口食品境外生產企業註冊信息網」12月8日公告，台灣水產品包括秋刀魚、午仔魚、魷魚等暫停進口。過去台灣已在大陸獲得註冊編號的水產品有890件，除核准1件及業者自行申請註銷2件外，其餘887件現均「暫停進口」。

2021年台灣整體水產品輸出大陸計14.8萬公噸，83億元新台幣，占整體外銷量與金額比分別為21.8%及17.4%。受影響魚種輸出量及占比為：魷魚7.5萬公噸、67.8%；秋刀魚10.9萬公噸、25.3%；午仔魚7029公噸、73.9%，影響非常大。

除水產品外，蜂產品（15家業者暫停進口）、食用穀物（23家）、未烘焙咖啡豆（53家）、茶葉（46家）也被「暫停進口」。同月10日大陸又以註冊訊息不完整為由，暫停進口台灣啤酒、金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等，造成台灣農漁民與中小企業損失嚴重。

根據大陸的說法：為落實《食品安全法》及其實施條例等規定，海關總署於2021年4月發布《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，自2022年1月1日起實施。有關主管部門已通過既有聯繫渠道向台方通報有關事項和要求，並按照有關規定處理台灣輸大陸食品生產企業註冊。

大陸按照相關規定，要求全世界，包含台灣在內，輸入產品更新註冊信息，審核通過的企業一直對大陸保持正常出口，未更新註冊與更新註冊但未通過審核，需要補件的產品「暫停進口」，這完全符合大陸對全世界的規定。

而根據衛福部食藥署表示：「針對水產品被禁止項目將會與中方聯繫，進行確認及了解原因，當初中國要求所有產品銷往中國都要進行註冊，而食藥署也協助業者該補件的都有補件，該交的文件也都交了，目前不了解發生什麼事，還要進行了解。」很顯然食藥署與大陸海關總署溝通不良，也不太暸解大陸相關規定，才會造成今天的慘況。

除此之外，台灣也可以參考日本的做法，根據媒體報導，中國大陸2020年11月經由世界貿易組織（WTO）辦公室向各會員國通報新制後，日本農林水產省2021年4月18日起，依照大陸公布的新規定，啟動2022年版的「農林水產物食品施設認定申請」系統，將大陸最新規定及原則逐條翻譯成日文。在農林水產省努力下，2021年日本出口到中國大陸的農林水產與食品，比前一年增35.2%，2022年1至10月更達1.12兆日圓，連續兩年突破1兆日圓大關，創下新高。

相較日本的努力，台灣主管機關因應措施遠遠不及，加上與大陸溝通不良，導致農漁產品及食品輸出大陸被「暫時停止」。當務之急，完善溝通管道，務實依照大陸規定填寫表單、辦理補件，就能妥善解決問題，維護農漁民與中小企業的權益。

（作者為海峽兩岸經貿交流協會祕書長）