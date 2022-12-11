當孫中山於公元1866（同治5）年出生之時，葡萄牙人早已以年交500兩白銀，在公元1573（明萬曆元）年租住澳門有283年之久了。這283多年的時光，正是歐洲以商業立國的各大小國家，跨海東來追求貿易的盛世。

澳門本屬香山縣的土地，亦屬瀕海不良於耕種惡地，古稱濠鏡澳；在公元1514（明正德9）年，葡人歐維治（Jorge Alvares），駕海船來到珠江口屯門（今香港左側），即和濠鏡澳隔海相望之地，請求貿易。天朝上國，哪需要和遠道而來的蠻夷之邦做買賣？當然碰壁。葡萄牙人眼看著這一龐大市場，怎捨得離開。故從公元1514（明正德9）年至公元1523（明嘉靖2）年約10年之間，葡萄牙人就從廣東海域，向東南浙江海域進發試探，都是請求貿易，皆被斷然拒絕。

然後又試探了20多年，亦即到公元1547～1548（明嘉靖27～28）年間，再度被浙江巡撫兼閩浙海防軍務總督朱紈趕走，葡萄牙人被拒數十年後，無奈回到廣東珠江口，在這名叫濠鏡澳的半荒地上，聲稱借地曬貨，就賴著不走，這是公元1550（明嘉靖29）年前後的事。到公元1553（明嘉靖32）年，那些借地曬貨的葡萄牙人，得到當地協助葡人買賣貨物，藉以謀生人士之助，開始在濠鏡澳長期居住。

《廣東通志》中記載說：「工商牟奸利者，始漸運磚瓦木石為屋」。葡人的房屋既然有了，為了生活安全，簡陋的要塞也開始修築。這樣又過了20年，到公元1573（明萬曆元）年，明朝萬曆神宗登基之際，在濠鏡澳居住的葡萄牙人，以祝賀萬曆皇帝登居為由，主動向廣東海道申報，葡方願以500兩白銀為租金，年租濠鏡澳這塊荒地居住。

此事上報神宗萬曆朝廷，朝廷應允，是為葡萄牙人合法居住濠鏡澳之始，這濠鏡澳就是今日之澳門，和孫中山先生的出生地翠亨村，中間隔著個唐家灣村，相距不足20公里。濠鏡澳本為半荒地，但沿海居民建有一媽祖閣供奉媽祖祈求平安，這或許是葡萄牙人當時所見唯一有代表性的地標，故稱該地為Macau（媽閣），國人則改稱澳門。

葡萄牙人定居澳門後，由於貿易興旺、聚者日眾，逐漸由一貧困漁村，蛻變為繁榮的商業城市，在當時的明朝政府睜一眼、閉一眼式管督下，澳門成為16世紀中葉至19世紀中葉，東西方國際貿易往來的中轉港和貿易中心，前後有200多年之久，一直到19世紀中葉，英人於公元1841（清道光21）年據有香港以後，澳門的地位才逐漸讓位於香港。

在當年信息流通不便的情況下，受商業貿易衝擊影響最多的人，就是澳門所在地香山縣人，尤其是緊靠著澳門的唐家灣村及附近一帶的客家老鄉們，包含孫中山的孫氏家族。香山縣村落包圍澳門的有唐家灣村、北嶺村等，這些村民得地利之便和洋人來往較多，也冒出不少晚清洋務運動時期工商業界先驅人物，開啟了華夏農耕民族最早的現代化商業活動。

回顧至此，有一基本事實要向讀者們敘述，那就是人類社會的組織型態，是從最初的原始游獵型社會，逐步上升到游牧社會、農業社會，而後到商業社會（有人習稱為工業社會或現代社會，本文皆通稱為商業社會）。全世界各地舊石器時代至新石器時代早中期，大致都屬於游獵型社會，游獵型社會的特色就是，他們所吃所用的東西，100%是天生的有機產品；一個地方的植物或動物被吃完了，就要換個地方，是為游獵。全世界都是他們的游獵地，事實上是很辛苦地與天鬥，而且能養活的人不會太多。其中慢慢有能幹的人出來，或就是華夏歷史傳說中所謂的伏羲氏、燧人氏、神農氏、軒轅氏之類的發明家出現，發展了動物的豢養而成家畜，植物的種植而為基本農產品食物；其中以動物豢養為主的是游牧社會，以植物的種植為主的是農業社會，這兩種型態的社會就逐步出現了。

在中國及西方的歷史中，游牧社會和農業社會的生存衝突，史不絕書；中國的長城，大致就是游牧社會和農業社會的分界線。從匈奴、鮮卑、羯、氐、羌的五胡亂華，到蒙古人、滿洲人的入主中原，都是遊牧社會和農業社會由衝突而融合的鮮活歷史。

中國的農業社會，從周朝開始形塑，一直延伸發展，至宋朝時到達頂峰，一直維持到明、清甚至民國初期。其特色是，全部人民90%以上是農民，而農民之80～90%為不識字文盲；另有10%左右的人為官、吏、軍人、教師、商人或手工業者等，這些人之上，由一位君主統治。

創業君主大多以打破腦袋方式登基，而後以世襲傳承；何以能爭奪得勝而登基呢？基本上以得民心者勝，就是那90%農民以及10%非農民們大多數的共同擁護意向，與選票無關，卻又像無形的選舉，如此這般，已3000年以上。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】