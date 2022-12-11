媒體報導，拉法葉艦將交由法國海軍集團（Naval Group）進行改裝，據聞其戰鬥管理系統與新加坡的「可畏級」巡防艦相當。

所謂戰鬥管理系統是指整合了艦艇探測器、武器系統、電腦、軟體和顯示系統為一體的綜合作戰系統，裝備了戰鬥管理系統的艦艇可執行多種任務，例如防空、彈道飛彈防禦、水下與水面作戰、對岸火力支援及攻陸作戰、甚至於反衛星作戰。

戰鬥管理系統是軍艦的大腦，除了單艦作戰，更重要的是改裝後的拉法葉艦本身就是個C4ISR中心，它必須還能指揮（或配合）其它火力平台，實施聯合作戰。

沒有魚、蝦也好

如果媒體沒有說錯，升級後的拉法葉戰鬥管理系統類似於新加坡可畏級，駕駛台上方桅杆將安裝有法國「武仙座」（Hercules）型艦載多用途單面陣被動相位列陣雷達（PESA），快速360度旋轉收發信號，為指揮中心提供目標諸元、戰術導航、對空對海搜索跟蹤、測距以及為艦載防空武器提供目標指示修正數據。

除了新加坡海軍的可畏級巡防裝備「武仙座」雷達之外，法國和義大利聯合研發的歐洲多用途護衛艦（FREMM）也有裝備，採用E/F波段的雙波段設計，對空中大型航空飛行器目標的探測距離，可達250～300公里，對海上目標探測距離可達80公里。

雙波段雷達能夠更佳的整合各類數據，而且可以共用顯示、控制與終端，兩種波段可以優劣互補，世界上越來越多的海軍艦載雷達都採用雙波段設計。

採用單面被動相位列陣雷達體制是個無奈之舉，若採用四面固定陣，體積與重量是3600噸拉法葉所無法承受之「大」與「重」。

被動相位列陣雷達僅有一個中央發射機和一個接收機，發射機產生的高頻能量經自動分配給天線陣的各個輻射器，信號再經由接收機統一放大。而主動相位陣列雷達（AESA）最大的難點就在於每個陣面數千個發射/接收（TR）元件的製造。

總的來講，被動相位陣列雷達的技術難度小得多，雖然其功率、效率、波束控制及可靠性等不如主動相位陣列雷達（AESA），但其明顯優於常規機械掃描雷達，不失為一種較好的折中方案，完全可以作為高富帥AESA的過渡產品。沒有魚、蝦也好！

目標是要建立「軍事物聯網」

現在商界流行「物聯網」（Internet of Things, IoT），同理，戰鬥管理系統也必須是個「軍事物聯網」（Internet of Military Things）。

顧名思義，物聯網是一種運算設備、機械、數位機器相互關聯的系統，具有網路傳輸數據的能力，無需人與人、或是人與設備的互動。

同理，軍事物聯網必須能現實C4ISR資料數位化，拉近分散在各處的C4ISR資料，並整合資料與資料的數位資訊。主要領域主要包括：數位資料傳輸、資料運算、整合並且建立作戰單元與體系。

在這種情形之下，未來拉法葉本身就是個C4ISR中心，除了指揮本艦作戰，還要能夠透過資料鏈指揮（或配合）其他火力平台進行聯合作戰，例如陸海、海空、陸海空聯合作戰。這種以平台和網路為中心的作戰網路，應該是升級拉法葉戰鬥管理系統的目標。

我們常說的「A射B導」，對於戰鬥管理系統而言，根本就是小菜一碟，甚至於它還可以透過大數據和AI運算，組織並指揮一支艦隊或機群或地面火炮與飛彈作戰。具體而言，戰鬥管理系統旨在建立一種可以連結飛機、無人機、艦船和其它武器平台的系統。

至於未來拉法葉戰鬥管理系統能夠做到什麼地步，我們無從得知，只希望能夠像「軍事物聯網」一樣運作就好了，雖然這很難。

軍事物聯網的運用

拉法葉戰鬥管理系統必須是個分散式、開放型的多系統架構，可將空、陸、海、空間、網路和電磁頻譜等各領域作戰系統整合成為統一的力量。

例如在反飛彈作戰方面，如果空軍雷達發現解放軍巡弋飛彈來襲，雷達站迅速將敵軍飛彈訊息連結給拉法葉艦與防空部隊實施反飛彈作戰，甚至於海巡艦、未來的國造潛艦和海馬斯火箭部隊也可發揮源頭打擊的功能。

按理講，如果拉法葉成功建構戰鬥管理系統、並擴展到全軍，大從預警機、各雷達站、各機與各艦探測器、小到地面部隊單兵的穿戴式設備，都將整合在指揮中心裡面，最高指揮官可即時指揮作戰。

既然海軍即將形成一個以拉法葉為中心的軍事物聯網，雖然指揮其它維度（空中、地面和水下）兵力作戰難度極大，至少海軍總該打開腦洞，構思手上所有的火力平台、並將其整合在一起吧？首先我們想到的是退役的海鷗級飛彈快艇。

我們不妨以敵為師，看看解放軍怎麼安排老舊的殲-6和殲-7。殲-7仍然在役，但已退居第二線。2021年6月17日，7架解放軍軍機進入我西南防空識別區，包括1架運-8遠端電子干擾機、2架殲-16和4架殲-7。

運-8和殲-16容易理解，都是第一線作戰兵力，那天飛來了4架老掉牙的殲-7又是什麼意思？答案不難理解：第一，戰略藐視，打擊我空軍的怠慢。第二，既然殲-7也參戰，表示它也納入解放軍戰鬥管理系統之內。第三，由於殲-7航程短、載彈量少、雷達較差，很可能是無人機。當時我空軍並未發布訊息。

根據大陸媒體非正式報導，殲-6已改裝為自殺無人機。從殲-6和殲-7的例子中，海空軍應該獲得大量啟發：何不把除役的F-5戰機以及海鷗快艇也改裝成自殺無人機艇，交由拉法葉艦指揮作戰？

這些退役的武器平台若能再度發揮餘熱，可說是拉法葉艦升級戰鬥管理系統之後，對於本島防衛作戰的最大貢獻。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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