2022年俄烏戰爭的發生，最後演變成為全球的能源通膨危機，造成各國人民苦不堪言，歐洲國家更是最大的輸家。法國總統馬克宏於11月29日前往美國首都華府，在三天的國是訪問期間，當面向美國總統拜登表達強烈不滿，因為美國送往歐洲的液化天然氣，是以4倍價格賣給歐洲盟友。

由於能源結構使然，法國並不是俄烏戰爭後，能源危機最嚴重的歐洲國家。法國是2015年巴黎氣候峰會，達成具有約束力、遏阻溫室氣體排放，歷史性國際協定的重要推手。做為全球的核能大國，法國政府化石燃料的能源占比，從1971年高於60％到1976年的70％，再迅速於1981年降低到40％。取而代之的是核能占比，從1977年不到10％，1981年的38％，1995年的76％，乃至於2002年的79％。

國際能源危機，影響最深遠者，莫過於1973年到1974年與1979年到1980年，石油輸出國家組織（OPEC）兩次的石油禁運，所形成的全球風暴。正是這樣的國際環境，迫使歐美先進國家啟動不同的能源結構改革。而法國在1970年代與80年代的能源轉型，展現出來在國防自主以外，「自己要用的能源，自己生產」，擺盪在化石燃料、核能、頁岩油氣不同「能源抉擇組合」的政黨對峙，而這見諸於頁岩油氣的發展，以及當代的社會氛圍和政治的意識型態。

回顧法國政府發放頁岩油開發許可執照的歷史，1987年到1990年都超過120張，然後在2006年到2007年只發出17張的歷史新低之後，再於2010年到2011年的62張。就此之後，頁岩油開發執照就一路減少到2017年的6張。而發放執照的多寡，完全受到當時政治氛圍影響。

例如其一，1971年創立社會黨的密特朗總統（1981～1995），任內廢除死刑，減少勞工的法定工作時數。他任內的核能占比在1981年超過化石燃料，直逼40％，到1995年超過76％。密特朗既是發放頁岩油開發許可執照的高峰期，1987年到1990年的四年發出近500張，但卻也在屆任的1995年，迅速降低到不到70張。可想而知的是，對於左派總統來說，大起大落的頁岩油開發執照之發放，所受到的政治壓力，當是來自兩次的「左右共治」：1986年和1993年「右派議會（要經濟，要發展），左派總統（要加稅，要環保）」，有以致之。

再者，2010年到2011年的62張頁岩油開發許可執照，意料之內的是，由右派總統薩科奇政府發出。薩科奇總統（2007～2012）任內，遇到2008年的全球金融風暴，而2010年到2011年的茉莉花革命，北非和中東的政治難民湧入歐洲，也促成反對非法移民的法案。然而，他也因為面對環保團體所發動的社會運動，間接造成法國人民在政治光譜「向左走」的全國氛圍。

其三，從2015年巴黎氣候峰會以來，無論是社會黨的前總統歐蘭德，或今年連任的馬克宏總統，都遵循並奉行從「減碳」到「淨零排放」（net zero emissions）、乃至於「碳中和」（carbon neutrality）的普世願景。但今年全歐洲因為俄烏戰爭和能源通膨的雙重危機，就算是法國這樣的核能大國，民生消費物資和冬天取暖電費的飆漲，都迫使馬克宏不得不出訪，前殖民地─阿爾及利亞、以及5月中旬前往阿拉伯聯合大公國，會晤新的國王穆罕默德，嘗試取得臨時應急的油源，並接觸建立中長期穩定的油氣供應，卻都未能償其所願。

依據「低碳電力」（Low-Carbon Power）的數據，2022年法國低碳電力占比達到86％（核能62％/水力12％/風力7％/太陽能4％/其他1％），其他不是低碳電力能源的部分，主要則是天然氣的9％。馬克宏總統訪問華府，除了討論如何結束俄烏戰爭，正本清源的解決能源危機，更表達美國透過削減通膨法，補貼自己國內能源業者，形同懲罰法國和歐洲業者，歧視性的政策措施，讓歐洲盟友淪於不公平競爭的境地。由於美國對此並不會改變單方面的政策，法國所能做的，也只是表達不滿之意；歐盟國家各自必須面對自己的能源配比，進行不同時程的能源轉型，法國如此，其他歐洲國家更是如此！