妻子蘇老師肌少症，連續多次跌得頭破血流，又患輕微阿茲海默症，乃申請了一位印尼籍名叫NiNi的看護工，她四十幾歲，很有愛心，我們都很喜歡她。

NiNi曾來過台灣三年，雇主逝世回印尼，這是第二次來台，會一點國語。第一次仲介帶她來見面時，她叫我老闆，但發音不準，聽起來是在叫我「老伴」大家開玩笑，我好命，又有了一位年輕的老伴。

印尼看護無微不至

NiNi工作努力，不需要你吩咐，她會主動打掃，家裡弄得窗明几淨，很多我們從未打掃的小地方，她都清掃得乾乾淨淨的，十分講究。飯尤其燒得好，我們從未教她怎麼燒，但飯卻燒得與我們自己燒的，口味一模一樣，真讓人感恩。

她很有愛心，很細心地照顧蘇老師。夜間我會替蘇老師換紙尿褲，蘇老師有時不耐會吵鬧。有次聲音很大，驚動了NiNi，NiNi跑過來說：為甚麼不叫她？

不要小看這句「為甚麼不叫她？」意指可以叫她做，不希望我辛苦，但每晚換尿褲，我都不叫NiNi，為的是讓她能多睡一點，否則叫醒了，再入睡可能不易，她也累了一天，良好的睡眠對她很重要。她說為甚麼不叫她，怕我勞累，這是一種愛心，我故意不叫她，也是愛心。主僕皆有愛心，日子好過，大家開心。

善待辛苦人

在台灣厚待外勞的人雖然很多，但虧待甚至虐待看護工的亦大有人在。這些看護工來台，一待就七、八年的，常是拋夫棄子，家鄉的丈夫絕大多數都另有女人。孩子離開時才幾歲學語，回去時都已小學快畢業了。

這種思親想家的心情常是難以承受的，但為了改善家人的生活，只有犧牲自己了，所以他們都是犧牲自己照亮別人。

現在手機通訊發達，與家人聊天，且可看到影像，可聊解思念之情。有時晚飯做好，我們在吃，NiNi卻在打手機與家鄉人聊天。蘇老師叫她來吃飯，我告訴蘇老師不要叫她，因為她現在正做比吃飯更享受的事。

有位移工在電話中告訴孩子說媽媽領到薪水有錢了。孩子說：媽媽你現在有錢了，可以回家了，母親思念孩子，孩子就不想念母親嗎？若有可能，誰願意背井離鄉的去討生活呢？

據移民署統計，台灣失聯外來移工，五萬五千多人，其中以家庭看護工失聯近三萬人，比率最高。主要原因有三，薪資過低，一人當三人用，獨自工作精神壓力大。台灣多數雇主對外來移工都還過得去，但也有不用白不用，看不得人家閒一下的。

我從前住家地方，就看到一個外勞，每天早上替主人洗車，我問她為甚麼天天洗車，她說主人規定的。我在想如果沒有請外勞，她自己說不定一個星期也不會洗一次車。

台灣有很多漁船常雇用印尼籍勞工。媒體報導，有的船主為賺錢，每天只讓外勞休息4至6小時，最多曾連續工作32天沒有休假。海上酷寒，船主卻扣留漁工保暖衣物，或將衣服拋入海中；還有位漁工犯錯被船主重擊後腦致死；還有強迫印尼漁工違反宗教信仰吃豬肉。凡此種種，皆非有愛心的台灣同胞應有的作為，看了實在令人傷感。

都是上帝的恩典

外勞NiNi來我們家已近兩年，我們待她如同自己的孩子，薪水一直加，年終獎金優厚發，逛街買衣服，衣服一定多買她一件，生病帶她去看醫生，關心她。很多外勞，在台賺工資，主要目的在幫助家用，另存錢買房。有次她拿他們印尼買房的圖給我看，實在很小。我說，將來你可以買大一點的，差額我來付，她當然很高興。

NiNi在我們家有單獨的房間，十分舒適，用餐皆與我們共用，任何我們的飲食，她都一個不少。

不久前在媒體上看到金馬獎影帝陳松勇的追思會。因陳松勇一生未婚無子，乃由看顧他的外勞Yule站在家屬答禮台答禮。所以外勞有時就跟我們的家人孩子一樣。

我們家的外勞NiNi剛來時，蘇老師有點排斥，如今蘇老師要她不要我，兩人親如母女。愛心待人，必獲愛心回報。NiNi在我們家的工作，我和妻子蘇老師都十分滿意。奇怪怎麼有這麼好的外勞來我們家，啊！原來這都是神的恩典，令人感恩不盡！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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