又是複製貼上，謊話連篇！繼6月的石斑、白帶、竹筴魚之後，台灣水產品再度遭到大陸海關禁止進口，而這次主要影響範圍為魷魚、午仔魚、鰹魚及秋刀魚，產值估計60幾億元。在收到相關訊息後，農委會主委陳吉仲表示大陸雖依行政規定處理，但對台限制特別嚴格，將透過食藥署與大陸海關總署洽詢註冊補件程序，若補件仍不准則將向WTO申訴。

事實上，大陸早在今年4月12日便發布《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》，要求全世界輸入大陸食品貿易都要註冊，也代表這是「可預期」的變項，但在這段時間農委會竟是裝聾作啞、毫無建樹，直到現在產品真正被禁止輸入了，才又用「相信農漁民心裡都有底，我們早晚會面臨這樣的情勢」的字眼暗示遭到大陸打壓。農委會再度使出「抗中保台」絕招，民眾豈會再次買單？

另一方面，從去年的鳳梨、釋迦、芒果、荔枝、蓮霧，再到今年的柑橘類水果及石斑魚，農委會不改內宣說帖，一是積極協助輔導業者多元產銷，二是「不排除向WTO申訴」，可這段期間到底政府做了什麼？除了編預算大玩「班班吃石斑」的內宣口號，究竟政府有否與大陸溝通？溝通不成是否真已向WTO申訴？若掀開潘朵拉的盒子，農委會恐更加難堪！

農委會主委對外暨無法處理農產品貿易問題，對內又謊話連篇、態度傲慢。首先因為石斑魚調度問題，6億預算的「班班吃石斑」要變成「班班好食材」，面對預算科目是否符合規定的質疑，陳吉仲竟以「修改名稱很容易」回應。但細究其預算來源，這6億是行政院編列，由農委會與教育部共同推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」辦理，此「專案經費」怎能說改就改，難道官員用錢竟可無視財政規範，全憑個人好惡處理？

而面對國內居高不下的蛋價，陳吉仲曾在7月分時樂觀表示雞蛋價格最快8月有望回穩，事到如今不僅跳票、被主計總處雞蛋漲幅39.99%的統計數字打臉。面對立委質詢，更回答他只承諾解決「蛋荒」，沒說要解決「蛋價」，直到選舉完內閣面臨改組才又改口表示「會窮盡一切所有方法回穩」，厚顏至極。

適逢民進黨九合一選舉大敗，內閣進入檢討改組的階段，閣員適任與否真該有自知之明。前有徐國勇已辭職明志，若連農民權益都顧不好的農委會主委還能戀棧權位、專斷獨行，其改革決心將只是空談一場。（作者為台北市青年聯合會理事長）

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