繼今年6月大陸宣布暫停台灣石斑魚進口後，8月又有上百家食品業產品禁入，12月8、9日再暫停輸入午仔魚等水產品及酒類。依大陸海關統計，至今輸陸食品項目58類、3000多筆企業登記，被列「暫停進口」逾7成，其中水產品幾乎全軍覆沒。何以致此原因很簡單，人家修法你不配合，最後農漁民倒楣；其次，兩岸冰封缺乏溝通，遇事沒得商量，只能按規矩辦事。

大陸早年食安嚴重，外界記憶猶新的首推2008年河北三鹿「毒奶粉事件」，還出現2010年餐廳使用毒性堪比砒霜的「地溝油事件」，《中國胡潤》曾發布白皮書稱，高達19%民眾移民海外，竟因「食不安心」。為此，2014年大陸發布史上最嚴《食安法》，徹底整治「舌尖上的中國」，海外食品企業進口登錄管理新規即是完善制度的一環。

但這次實施「進口食品境外生產註冊管理規定」，草案早在2019年11月提出，雖然台、美、歐盟、日本等國曾9次提貿易關切，日本提出登錄業者涵蓋所有食品業者不合理，應維持原5類規定，陸方2020年11月透過世貿（WTO）辦公室向各會員國發布TBT通報，將涉及廣泛的類型改為18類食品，2021年3月公布新制，2022年1月實施。

台、日相較，台灣應變能力明顯不足。日本農林水產省在去年4月公告後，啟動新版「食品認定申請系統」，向農漁民釋疑陸方新制及原則，單一窗口受理申請，包括申請方法、準備材料、食品註冊號，並成立諮詢台提供數10種參考資料，提醒農漁民「向中國確認個別設施和產品處理（政府可代辦）」。公布到完成短則4個月，最後都趕在期限前完成註冊；而我方僅在世貿TBT委員會例會關切，關切後在國內卻無所作為。

據行政院及農委會說明，大陸新制今年元旦實施後，衛福部食藥署3月接獲陸方指我註冊企業不適用電腦資訊系統，限6月底前完成書面補件，最終僅107家完成。顯然，官方針對影響我輸陸農漁水產、酒類等上千億產值的新制似乎視而不見，既未整合業者認知，也未跨部會研商對策，只一味指責對岸「突襲」，違反世貿規定，然後再說會持續輔導業者，全力協助農漁民生計，但不就是喊喊口號而已。

從前年至今，台灣農漁水產及食品、飲料陸續被禁輸陸，影響所及遍及全台，已波及經濟發展。蔡政府若真為農漁民生計著想，只能打破兩岸冰封現狀。中共總書記習近平在二十大報告中提出貫徹《新時代解決台灣問題的總體方略》，其中談到繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，因此蔡政府光靠產銷協調、拓展外銷市場，早證明難以解決農漁民困境，真要解決問題，保持兩岸溝通、有來有往才是對策。2024大選後不管誰執政，都須面對兩岸困境，大陸願意開綠燈才能讓台灣暢行無阻，也才能真正保障農漁民生計。（作者為資深媒體人）