2年前的12月12日，國家通訊傳播委員會（NCC）以諸多莫須有的罪名，蠻橫駁回中天新聞台的換照申請。2年過後，大家看看現在的媒體群像，聽聽新聞內容，新聞自由有更好了嗎？沒有！不但沒有，反而嚴重偏頗緊縮。中天就像第一張骨牌，倒下之後，台灣的新聞自由就一路向下沉淪。民進黨政府打著民主旗號，卻踐踏言論自由、操控媒體，打造出惡獸般的政媒共生體，成了腐蝕台灣民主的毒瘤。

利益交換的政媒共生體

《國家通訊傳播委員會組織法》開宗明義就講明，要落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，維護媒體專業自主。但NCC的所作所為卻完全反其道而行，昧著良心、軟著脊梁骨，甘願成為替當權者整肅異議媒體的打手，毫無半點獨立機關的羞恥底線。中天52台被拔除後，民眾看到的是電視台的綠色版圖全面擴展，經營者和執政當局你儂我儂，NCC扮演弄臣，政治力公然介入，新聞內容黨派傾向明顯、報導偏頗不公、為執政黨塗脂抹粉，處處可見政媒共生體操弄新聞、左右輿論的痕跡，第四權應有的獨立公正立場早已蕩然無存。

在野時民進黨主張黨政軍退出媒體，等到自己掌握權力後，卻把理念拋諸腦後，恨不得所有媒體都成為自己的傳聲筒。因此，敢於獨立思考及發聲的媒體成了民進黨政府的眼中釘，務必除之而後快。中天新聞台被撤照後，如今電視台幾乎一片綠油油。前不久民進黨黨政高層護航鏡電視搶奪TVBS的55台，要不是鏡電視爭議過多，又有蔡總統在背後相挺的錄音帶流出，TVBS早就被發配到邊疆地帶了。然而，TVBS的存亡危機尚未解除，因為電視台都要面對6年一次的換照審核，等同於一直被掐著喉嚨，每6年就要接受一次生死判決。而綠友友經營的媒體，不但不用擔心被撤照，還能大啖政府各項標案的好康，成了利益交換的政媒共生體。時至今日，一台又一台的綠色媒體，誰還能相信其中有多少獨立公正的訊息？誰還看得到對執政者的監督批評？

民進黨政府的一貫作法是扶持「友好」媒體，消滅無法控制的媒體，消滅不了的話，就用綠媒、側翼、網軍進行抹黑或抹紅，以摧毀其對民眾的影響力。這整套全方位的作戰，一方面可以極大程度壟斷民眾所接收的訊息，二方面也製造寒蟬效應，讓異議者不敢出聲，企圖達成整個社會一言堂的言論控制。

下架民進黨還新聞自由

為什麼民進黨政府要花如此大力氣控制新聞與言論？很簡單，因為要繼續掌權，然後才能藉著權位吃香喝辣。蔡政府上台6年多來，誰說得出做了什麼重大建設？兩岸關係日益緊張，一味親美仇中，年輕人看不見未來，買不起房、生不起孩子，人口老化之速已危及國安，蔡政府卻交不出社會住宅的成績單。治安敗壞黑金橫行，民進黨高層就有與黑道掛鉤者，疫苗黑箱更是問題重重。但民進黨只要掌握了媒體，就能讓批評聲音消失，讓民眾看不到施政千瘡百孔的真相。

在關掉中天新聞台後，民進黨政府對打壓言論自由更加肆無忌憚，TVBS差點被移頻是其一，更嚴重的是想推動「數位中介服務法」，把控制言論的黑手伸向網路。此法能讓政府任意嚇阻不喜歡的言論，根本是把整個網路的言論自由都上了枷鎖。任何民主國家，都不會容許當政者有片面扼殺言論自由的權力。雖然在網站業者紛紛反對後，NCC說沒共識就不會推動，但這應該只是安撫之詞。以民進黨向來的鴨霸性格，她想做的，終究還是會去做，因此千萬不要以為「數位中介服務法」已經停擺了。

民進黨這次選舉慘敗，一大原因是民進黨控制媒體、操作網軍引發反彈。2年前中天被撤照，是民進黨政府沒收新聞自由的開始，唯有拿走民進黨手中的權力，台灣才能搶救奄奄一息的言論自由。2024下架民進黨，才是真正愛台灣。