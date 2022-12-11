大陸國家主席習近平7日到沙烏地進行國是訪問，會見了沙國國王、王儲，也舉行了第一屆中國——阿拉伯國家峰會、中國——海灣阿拉伯國家合作委員會峰會。22個阿拉伯聯盟會員國齊聚一堂，將中國與沙烏地，以及中國與阿拉伯國家的關係帶入了高潮。

外交高潮是大陸精心經營中沙關係6年的成果。2016年1月，沙烏地就是習近平擔任國家主席後訪問的第一個阿拉伯國家；2020年2月，沙烏地國王是第一個支持中國抗疫的外國元首。這次習近平的國是訪問把中沙的戰略夥伴關係更往上提高，從能源合作到農業、投資、金融、高科技、基礎建設，幾乎涵蓋了每一個能合作的層面。

中國要把「一帶一路」和沙國的「願景2030」相結合、要把中國主導的上海合作組織往西擴張一路到中東，最後聯合沙國，一起打造一個多極的國際秩序。這是整個戰略布局。西方常說中國是在美國將注意力從中東轉移到印太之後，趁機填補美國留下來的權力真空，中國對此大加否認。大陸外交部強調中國從來不相信有什麼權力真空，中東的人民就是自己的主人，自己控制區域的未來與命運。這樣的說法讓中東人聽起來極為受用。

西方一些評論說，美沙關係從2018年沙國異議記者哈紹吉被殺害後一路下滑，美國對王儲MBS嚴厲批評，加上美國開採頁岩油成功，不再依沙國石油，導致沙國與美國漸行漸遠。這是把問題想小了。因為對沙國而言，美國對沙國的關注只有石油，這限制了沙國經濟的多樣發展；而且美國習慣將自己的利益放在沙國利益之上 （要求沙國增產石油就是一例），並且在每個經援和軍售的案子上都附加條件，干涉沙國內政，這才讓沙國受不了而敞開大門迎接中資，也大量採購中國武器。而大陸最標榜的，就是她所有的外援都不附帶任條件，也不干涉內政，這正是她的外交利器。

可是美國幾十年的經營中東，影響力早已根深蒂固，不可能一下就為中國取代。所以習近平倡議中國購買中東石油以人民幣計價，這次就沒有出現在聯合聲明之中。美國尤其關心的是波斯灣，美國中指部、第五艦隊都在波斯灣，中國勢力進來，波斯灣情勢變得緊繃也可以預期。沙國表示將在中美之間維持平衡，這對她也是考驗。

中國拉攏阿拉伯國家，宣稱雙邊關係進入新時代。但是新中還是有舊。巴勒斯坦問題就是一個考驗。中沙聯合聲明表示支持獨立巴勒斯坦建國，這是2002年阿拉伯聯盟提出的和平方案。但是川普在2020年推動阿聯、巴林、蘇丹、摩洛哥與以色列關係正常化時，這些國家已經明顯拋棄這個方案了。倘若川普推動的中東政策反映出中東的新氣候，那中國重提當年的方案，是又被舊勢力帶著走了回頭路。

伊朗也盯著習近平的中東之行看。所以習近平剛走，北京就宣布副總理胡春華在12月10日到14日將訪問阿聯與伊朗。中國駐伊朗大使向德黑蘭保證，中國的政策是平衡的。拉攏了阿拉伯人，如何再平衡波斯人這邊的焦慮，就等著看北京怎麼下這盤棋了。（作者為東吳大學政治系教授）