我從小在中部鄉下的閩南家庭長大，看了周遭很多真實例子：嘴巴說最愛家族的人，往往到最後賣祖產最多。

現在的蔡英文政權就是這種不良典型的縮影。

我要舉的例子就是台積電被迫到美國設廠這件事。前幾天跟美國友人餐敘，美國友人覺得納悶，台積電在美國亞利桑那建廠，不就好比日本Toyota、韓國三星到國外設廠一樣，是商業的擴充延展行為嗎？為何台灣人這麼在意？

他們不了解台灣人的想法。台積電在台灣人心中是「護國神山」，擁有兵家必爭的先進晶片奈米技術，屬於國家安全層級，是台灣的核心利益。此次在美國強烈意志下赴美，電子業界擔憂，良率技術將被美國抄光，有人認為這代表美國「去台化」，「去集中化」或「美國化」。

一般台灣人的感受更直接。我告訴美國友人，台灣人會覺得，我們最在意的「護國神山」都給你搬到美國去了，那真的兩岸有戰爭，美國何必拚了命保護台灣？甚至有人認為，台積電變成「美積電」後，美國沒必要再保護台灣的高階廠，直接叫民進黨政府炸毀就好了。

前經濟部長尹啟銘質疑，台灣把最重要的國安支柱移往美國，甚至帶走台灣的供應鏈，請問：是誰在出賣台灣的國安？就連民進黨「英系」立委陳明文都坦承，業者親口告訴他，因台海風險，半導體上中下游業可能往外跑，不在台擴廠，「去台化」是正在進行式。

就連蔡英文的核心立委都擔心了，台灣人不擔心嗎？只剩下蔡英文及其扈從學者、文人還在擦脂抹粉，不是急著叫台積電出來化解疑慮，就是認為台灣在安全上必須仰賴美國，只能選擇與美國同一戰線，不可能回到馬政府的「左右逢源」，台積電遷移實乃不得不然，所以這一切都很合理云云。

但九合一選舉後，這些扈從者被民意狠狠打臉，證明多年來他們幫襯蔡英文，誤導台灣人的所謂國際政治理論，都是對美國與國際情勢的誤讀與誤判。事實證明，這6年多來，台灣實質的利益與主權不斷流失，邦交國減少8國，台灣變成美國的附庸，淪為美國政客來訪表演的舞台，但台灣實質上得到什麼？

日前，在台積電新廠上機典禮，美國總統拜登開心地說「美國製造業回來了」，試問，台灣有得到什麼好處？還是變成英特爾的「員工訓練所」？這是台灣人核心關懷的重點。

美國友人問我，台灣人要如何相信美國會更保護台灣？我認為這很關鍵，但不容易；畢竟，很多台灣人會開始思考，美國在「抗中」路上，有選擇與中華民國建交嗎？台美有簽訂防禦協定嗎？或任何可以保障台灣安全的協議嗎？

「護國神山」被遷移，牽涉到國家安全，蔡政府做了什麼維護台灣利益？換到了什麼好處？韓國總統尹錫悅可以為了三星對美國嗆聲，蔡英文為台灣做了什麼呢？過去民進黨一直誣指馬英九前總統「賣台」，台積電近乎被迫遷廠美國後，真相大白，真正出手賣的是蔡英文政府。

出賣祖產最多的人，卻指責曾經努力維持的人，這不是「乞丐趕廟公」嗎？台灣俚語說：「寵錢會富，寵子賣厝」（寵愛小孩子，最後他不但不孝順，而且會把祖厝祖產賣光光），台灣人已經給民進黨與蔡英文足夠的信任與寵愛，結果卻是：嘴巴說愛台灣的人，出賣台灣最多。（作者為前總統府副秘書長）