數周前（11月26日）地方公職人員選舉、合併舉辦18歲公民權修憲複決案結果已經出爐。18歲公民權公投部分，同意票占52.96%，惟不到600萬票、離公投通過之門檻965萬票相去甚遠。地方公職人員選舉部分，此次選舉堪稱「冷清」，直轄市長、縣市長投票率皆有顯著下降。此外，當今中央執政黨民進黨在地方首長選舉中僅拿下5席，這對蔡政府而言無疑敲響了警鐘。筆者以為，2024選舉在即，蔡政府若不亡羊補牢，不但是今年選舉，兩年後的總統及國會大選亦將面臨慘痛的教訓！

此次選舉何以出現投票率低落與執政黨大敗的現象？筆者以為，蔡政府連任後荒腔走板的執政措施與對法治、憲政的漠視正是其失去人民支持的主因，茲列舉如下觀察供讀者參考：

一、從陳時中敗選看來，疫情治理成績顯然過遠大於功。

從疫情初期無視憲法保障國民出入境之權利、拒絕小明歸國與總統無視國產疫苗尚未解盲、親自下場「指導」國產疫苗戰略，到近期確診者和居隔者被剝奪憲法所保障之投票權，和在敏感的兩岸局勢和險惡的全球疫情下，台商與各地華僑無法使用其理應享有的不在籍投票制度。在在顯示蔡政府在防疫工作上對法治、對人權的無視。

二、民進黨為貫徹其「非核家園」黨綱，無視全球氣候變遷加劇、罔顧2018公投結果刪除《電業法》有關「廢核」的規定。

誠如筆者再三之呼籲，2018年公投已經反映了民意對民進黨「非核家園」神主牌的否定態度、要求廢除《電業法》之「非核家園條款」。惟蔡政府至今對其「非核家園」之政策仍不肯鬆口、其能源布局中仍未見核電，罔顧氣候災難在即，也是對法治的踐踏！

三、民進黨「台獨黨綱」與中華民國「一中憲法」明顯有異，以「台獨」作為執政工具已造成兵凶戰危的災難，蔡政府難辭其咎！

今年8月初裴洛西訪台後，兩岸關係降至冰點。從解放軍軍演到禁止台灣未完成註冊的75%食品業者出口到大陸，破壞了蔡政府「維持現狀」的承諾，為選舉大打「抗中保台」神主牌的政府對台灣當今兵凶戰危的情勢難辭其咎。面對地緣政治風險，不但是身在大陸的台商受到影響，國人亦有移民、轉移投資到國外等避險舉措。再加之民進黨呼之欲出之總統候選人、賴清德先生自詡為「務實的台獨工作者」，中華民國憲法在賴先生的主張下有何意義？是否有受到遵循的可能？如此罔顧憲政與人民安危，人民又如何放心投票給民進黨？

有鑒於政府各部會首長未必熟悉法律，筆者數十年來倡議應建立具備全觀性與主動性的「政府律師」團隊。當今稍具規模之企業皆已配置法務法遵律師為企業所做的決策把關，政府所施行之政策、所發布之法令無一不影響人民的憲法權利，豈有不受政府律師把關之理？

傳說中成吉思汗頒布之「雅賽法典」，曾訂下「傳不祥情報探子，斬」的規定。此等不願接受不同意見之作風，顯非當代法治國所取。筆者以此形容台灣當今的政治產業生態可說是再合適不過。面對當今氣候變遷之重大變局，如若有政府律師，豈會任由政府無視公投（反對非核）結果？如若有政府律師，豈會發生小明無法歸台、確診者無法投票此等違憲謬事？如若有政府律師，又豈會不提醒未來的總統候選人莫無視憲法規範、大踩台獨紅線？

為今之計，為解決我國民主法治亂象，引進具備全觀性法律人素養、有受法律保障的獨立性、得主動參與重大決策確保政府「依法行政」的政府律師刻不容緩！筆者在此呼籲，往者已矣、來者可追，即刻落實「政府律師」制度，精進政府治理之法治品質！（作者為法學教授）