面對大陸連續宣布禁止台灣農漁產品、食品輸入，衛福部、農委會、經濟部和財政部4大部會11日大陣仗舉行記者會，提出因應之道，並呼籲大陸採取公平公開方式對待台灣進口產品。

繼禁止台灣水產品輸入後，大陸海關總署9日又禁了具高度指標意義的台灣啤酒、金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等知名飲品，業者十分憂慮，因為據傳短期內還會有更多產品遭禁。衛福部表示，12月8日到10日，短短3天，輸陸有效商品的品項就從1006項驟減為792項，縮減速度之快確實令人擔心。

衛福部次長王必勝無奈地表示，完全不知道大陸禁止的理由，他還說，大陸對台灣特別嚴苛，例如針對食品輸入須重新登記這新規定，「台灣就比其他國家提早了1年。」而且面對我方的詢問，「大陸都是已讀不回。」言下之意，政府已經盡力了。套一句前衛福部長陳時中的句型「要怪就去怪大陸太鴨霸吧！」

人民辛辛苦苦納稅，就是期待政府能夠解決問題，如果官員只會委屈喊苦，兩手一攤說「沒辦法！」，那要政府有何用？人民為什麼要養這種沒有用的官員？

大陸一再禁止台灣農漁食品進口，蔡政府不能老是只知控訴老共，卻提不出真正有效的解決之道。總統蔡英文一上任就打出所謂的「抗中牌」，例如，新冠疫情期間，不讓小明回台、禁止口罩輸陸等措施，對大陸的惡意路人皆知。既然有本事抗中，那就要有本事面對抗中的後果啊！

2021年台灣對大陸的貿易順差為1716億美元，約為5兆1480億台幣，是2021年中央政府總歲入2兆534億元的2.5倍；而2021年台灣全年貿易順差為653億美元。也就是說，如果少了對大陸的順差，台灣實際上是逆差1063億美元；若非有來自大陸的順差頂著，台灣的對外貿易早就已經窘態畢露了。

蔡政府必須誠實面對與大陸之間的貿易是台灣可以正常運作的基礎，少了與大陸的貿易，台灣的經貿、財政將困難重重。大陸對台灣如此重要，蔡政府卻整天刺激、羞辱對岸，這不但不厚道，老實說，更是不知死活。

其實北京不必停掉ECFA，只要像現在這樣化整為零，今天禁這個、明天禁那個，就會搞得台灣叫苦連天。所以就算陸方刻意為難、已讀不回，蔡政府都要無所不用其極地創造對話的機會！但政府有使盡全力嗎？還是電話打不通就只會FAX過去？若真心顧念人民的福祉，就會不計一切解決困難，官員拚命了嗎？盡力了嗎？要不然，蔡政府就有骨氣點，宣布台灣不再出口大陸，一了百了。

面對輸陸困境，台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，正在努力設法將台灣的農漁產品輸出至日本。然而，眾所周知，日本食品進口的門檻很高，台灣產品進不了大陸想轉進日本，恐怕只是幻想。日前，台積電美國廠正式上機了，讓美國總統拜登龍心大悅。既然台美如此麻吉，蔡政府不要只會幫忙把台積電變成「美積電」，應該也要讓美國多買些台灣遭大陸禁止的產品，例如，台啤變「美啤」，說不定問題就解決了呀！（作者為作家）