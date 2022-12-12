【王國南將軍原著】

●雙引擎高級飛行訓練

結束加州的基礎及語言訓練後，我們就來到了亞利桑那州的道格拉斯基地。這裡是屬於雙引擎的高級飛行訓練。在這裡完成的美國飛行員，就正式受頒了飛行胸章，而以少尉的階級任官了。我們中國軍官來這裡，只把他當作一種「過渡訓練」。離開此地後下一站的B-24重型轟炸機訓練，才是我們此趟美國之行最重要的目的。我們都早已是具有豐富作戰經驗的飛行員了，所以對這個訓練都可以說是駕輕就熟，而毫無困難。

●結訓典禮

美國的學生在這裡完成訓練後，就成為正式的飛行員，所以對他們而言，是非常的重要。畢業的當天，有一場正式的閱兵典禮，然後有結業儀式，為每人頒發證書，佩戴胸章。對我們中國軍官而言，雖說沒有那麼重要，但我們也同樣參加了閱兵的分列式，在典禮中領受了美國飛行胸章，及一紙畢業證書。駐華盛頓的中國空軍代表毛邦初將軍，特別來道格拉斯參加了這次典禮。所以他也變成了閱兵台上的閱兵官，而成為典禮中最高階的來賓。

結訓典禮（圖文：作者朱力揚提供）

●Albuquerque New Mexco Kirtland 重轟炸訓練

在道格拉斯的訓練結束後，我們就轉往Albuquerque New Mexico Kirtland接受B-24重型轟炸機的基本訓練。訓練的重點在飛行員個人對B-24的操作，由美軍教練帶著中國飛行員，進行一對一的訓練，務必要使受訓人員熟悉B-24的操控。飛機上其他的機員都由美軍充任。B-24 當時在歐亞戰場上還是最先進的轟炸機。

在訓練即將接近尾聲的時候，忽然接到命令，要我和劉希瑞駕駛B-24 將毛邦初將軍送到德州的San Marcos空軍基地；他要繼續探望在那裡受訓八大隊的領航員。也要藉此驗收我們的學習成果，畢竟我們是中國第一批的重型轟炸機的受訓人員，回國後，將對戰場有重要的影響。

我也不知道領隊為何指派我出任這項任務，只能說是：雀屏中選。這時已接近訓練的尾聲，對B-24的操作已相當熟練，再加上已有5、6年的作戰經驗，所謂「藝高人膽大」，在能力上毫無畏懼。

●毛邦初高空測試我們盲目飛行

當天的天氣晴朗，在海拔一英哩高的空軍基地裡，一點燥熱的感覺也沒有。飛機順利起飛後，輕易的爬到預定的高度；將飛機擺平不久後，毛將軍就來到我們駕駛座位的旁邊，輕聲的命令說：「你們就飛一段儀器飛行吧。」

說到「儀器飛行」，這是我們的看家本領。過去在道格拉斯高級訓練時，就以這門科目為主課，除了飛機上實際訓練之外，在地面也有一種擬機叫「LINKE機」的作為輔助訓練。同時在Albuquerque我們也做過多次夜間飛行。

當毛將軍把他的檢驗科目指出來以後，我們立刻用布罩將座艙玻璃蒙起來，然後完全按照儀表操作，就飛給他看了。大概因為他看到如此的簡便，而又如此的熟練，所以不到半小時，他就命令恢復正常狀況。

（作者著有《中國空軍抗戰記憶》一書）

【未完待續，朱力揚專欄每周一刊出】