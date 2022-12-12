12月9日，在大陸發展多年的台灣男演員王大陸，官宣了和同樣在大陸發展的馬來西亞女星蔡卓宜的戀情。

他們是以情侶檔的方式加入一檔健康生活方式真人秀，說到底，還是為了宣傳節目啊。這是兩人近年來被拍到多次後，終於大方認愛。

同時，前些年說「已經很久沒有工作的」王大陸前師哥朱孝天，也和太太韓雯雯一起上了這個節目。

可是，王大陸官宣戀情這件事，群眾壓根就不關心，也沒有任何熱度。如今大家都在結束疫情與恢復正常生活，所以一輩子沒有楊（陽）過的郭襄意外走紅，直接跳到熱搜第一。

連帶著TVB版「郭襄」李綺紅重新大熱。好多年過去了，李綺紅真是美得經典。

而光是熱播劇《卿卿日常》就霸占前十兩個熱搜，「李薇懷孕」衝上第二。

相形之下，從之前死不承認到現在為了新節目聯合官宣，王大陸和蔡卓宜是男女朋友這件事，大家懶得關心。

這是為什麼呢？

沒作品啊。

其實王大陸這兩年的曝光率蠻高的，今年還上了熱度非常高的《披荊斬棘》，但他卻是這一季中的小透明，沒有啥一技之長的他，最後的絕技就是他表情包的大嘴了。

之後的衍生節目《我們的滾燙人生2》也是沒啥水花。

這是為什麼呢？

還是那句話，沒作品。

遙想2015年的夏天，王大陸以超級新人的姿態橫空出世，《我的少女時代》的徐太宇席捲萬千少女的心。

但沒想到的是，徐太宇成為「出道即巔峰」的典型範例。

《我的少女時代》之後，就是鬧得沸沸揚揚的王大陸與前老闆柴智屏的解約事件，這件事本來眼看要以王大陸從此在演藝圈停滯為結局，但最後峰迴路轉，雙方言和。

王大陸從此豪情萬丈、風光無限地前往大陸發展，以為借助《我的少女時代》的超高人氣，能迅速在大陸打開局面。

2016年，王大陸在走紅前於台灣拍攝的電影《一萬公里的約定》在兩岸上映，可能是前公司接洽的工作吧，這部電影在兩岸的首映禮，監製周傑倫都全程參加了，但王大陸全都沒有參加。

王大陸到大陸發展的第一部作品，起點不可謂不高，是張藝謀護航，張藝謀女兒張末導演的電影《28歲未成年》，合作倪妮、霍建華和馬蘇。

王大陸在《28歲未成年》中扮演男二號、小鮮肉嚴巖，不過這部電影的反響只能叫平平無奇。

那年他還拍了成龍電影《鐵道飛虎》，票房不錯，口碑嘛……

按照一個明星大紅之後的「兩年滯後」規律，2017年才是王大陸真正出主演作品的時候。可惜，那一年，他主演的作品可以用「一塌糊塗」形容。

那年他主演的大IP網劇《鬼吹燈之牧野詭事》遭遇了排山倒海式的群嘲，豆瓣評分至今「高達」3.1。

他主演的古裝玄幻電影《鮫珠傳》，口碑就不說了，如果按投資與票房的產出比來測算的話，投資人當年應該是賠得很慘才是。

這還沒完，《鐵道飛虎》導演丁晟的《英雄本色2018》，王大陸演的是經典港版中發哥的角色小馬哥，這部電影票房和口碑雙雙撲街。

一直到2019年情人節檔期兩岸同步上映的《一吻定情》，《惡作劇之吻》的中文電影版，糾纏了王大陸近三年的「票房毒藥」帽子才被摘去。而這部電影的導演，正是《我的少女時代》的導演，也是當年帶著王大陸到大陸發展的陳玉珊。

《一吻定情》證明了王大陸還是適合演出文藝愛情片的，他在大銀幕上的那種略帶高冷的學長形象，極少有大陸同齡男演員演得出來，這是他獨特的優勢所在，可是他並沒有乘勝追擊。

從2019年情人節檔期到如今近四年的時間，王大陸除了參加大大小小的綜藝節目外，他的作品都在哪裡？

2019年暑期檔的電影《素人特工》，王大陸是第一男主，這部電影豆瓣評分才3.4，爛到連一絲水花都沒激起，就消失在暑期檔之中。

到了2019年9月的《小小的願望》，則鬧出當時還蠻引人關注的「番位之爭」。電影第一次放映後，男主角之一彭昱暢的團隊發現彭昱暢的名字竟然在片頭排在王大陸之後，於是憤然宣佈和片方解約。而王大陸團隊則聲明簽約時就是男一號。後來片方致歉說兩位演員的合約都是簽的是男一號。

這場番位風波並沒有什麼贏家，尤其是王大陸形象的間接受損，在當時是看不出來的，但從長期來看，傷害不可謂不大。

《小小的願望》（原名《偉大的願望》）剛開始宣傳的時候，三個男生一起上陣，不分彼此，關係融洽。

撕番位事件後，彭昱暢團隊雖然說「解約」，但還是很配合片方的宣傳。

只是兩位撕番男主角就「王不見王」，分頭宣傳，再沒有合體了。

整件事最無辜的該是魏大勳吧，別忘了王大陸+彭昱暢的微博粉絲總數加起來，都沒人魏大勳多啊。

2019年過去之後，緊接著而來就是長達三年的疫情，這三年疫情王大陸的作品能見度真的非常低，更多的是在綜藝當中見到他。

其實王大陸在《我的少女時代》走紅前，參加了當時公司一哥主演的一部電影《我的情敵是超人》的演出，角色重要程度是男三男四的番位。但是由於男一號出事，這部電影就被塵封了好幾年。

這部電影的導演之一柯孟融（下圖左一），今年的新作《咒》成為台灣地區華語片票房總冠軍。

2020年，眼看這部《我的情敵是超人》在大陸上映無望，男一號在古天樂的幫助下，花錢把該片版權買下，於2020年暑期檔改名叫《打噴嚏》在台灣和香港地區上映，票房還不錯，在台灣地區是進入了華語片年度票房前十強。

王大陸在片中扮演警察。不過，可能因為這部電影和他前老闆柴智屏有千絲萬縷的聯繫，王大陸沒有參加這部電影的任何宣傳。

2020年11月，王大陸主演的電視劇《狼殿下》終於播出。

其實《狼殿下》在2017年5月就開機拍攝，當時王大陸可忙了，作為男一號，他還錯過了開機儀式。

《狼殿下》拍好之後就沒了消息，一直到近五年後才開播。當年拍攝時還是小透明的男二號肖戰，在這五年間卻成為了頂流中的頂流。儘管王大陸是一番，但這部劇播出的時候，話題都在肖戰身上。

疫情三年，王大陸主演的電影只有一部在大陸上映，那就是2021年4月的《超級的我》，這部電影也很爛，但因為爛得沒有特色，讓人罵的慾望都沒有，所以毫無水花。

相反的，王大陸這些年參加的綜藝節目倒是不少，但影響力都不大，歸根結底還是一個原因。

沒作品。

今年暑期檔的一部新片《世界上最愛我的人》，雖然是王千源和譚卓主演，但因為檔期和題材等原因，這部電影撲街到無聲無息。王大陸作為特別出演出現在海報中。這就算王大陸最近的一部作品了。

不過呢，這些年王大陸「囤積」的作品還不少。

比如2021年拍好的電視劇《五行世家》，合作新生代演技小花任敏。

也是2021年就拍好的電影《老爸是旺財》，這是郭富城主演的音樂電影，王大陸是特別主演。

還是2021年就拍好的著名導演薛曉路的電視劇新作《在不安的世界安靜地活》，馬伊琍是第一女主，許亞軍是第一男主，王大陸是男二號。

在大陸發展七年，王大陸也漸漸放下身段，從大銀幕走向小熒屏，但能合作薛曉路和馬司令這樣的頭部卡司，說明他的資源還是很好的。

2021年那年王大陸可是忙呢，還拍了演員馬浴柯轉行當導演的新作《新秩序》，一部黑幫片。

這部《新秩序》卡司可以說是很強了，三大主演是影帝張家輝、影帝阮經天和王大陸。

今年釜山電影節亞洲之窗展映了女導演劉雨霖的電影《普通男女》，出品方和《新秩序》是同一家，韓三平監製，藝術總監是導演的父親劉震雲，女主角是藝術片女神黃璐。王大陸在片中有客串角色。

王大陸在2021年還拍了一部寧浩家的《捕魚行動》，主演是張藝興、金晨、王大陸、周也等，據說還有柏林影后詠梅以及王傳君。那年這部電影在海南拍攝的時候，蔡卓宜飛去看王大陸，就被狗仔拍到了。

看來，王大陸這些年的作品還是不少嘛，他的表現怎麼樣？那就看2023年開始後，這些電影（電視劇）陸陸續續地亮相了。

（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）