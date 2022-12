台積電亞利桑那州的新廠裝機大典(First Tool-in)冠蓋雲集,創辦人張忠謀的祝福演講充滿感性與戰略高度,他首先分享「美國夢」的波折,精準敲中在場的美國總統、州長、客戶與供應商的CEO巨頭們內心最深處的驕傲與疑慮。張忠謀能在35年間,幾乎是從無到有,善用所有資源,親手打造出全世界爭搶的晶圓製造帝國,即使已是高齡92歲的退休老人,面對台下的政治領袖與企業巨頭的簡短演講,所展現巨大的力量與超越眾人的高度,令人動容。

張忠謀第一個重點講「美國夢」,第二個重點就直指「全球化」,他一字一句清楚地說出:在今天地緣政治的重大轉變情勢下,「全球化」已經瀕臨死亡了(Globalization is almost dead)、自由貿易已經瀕臨死亡了(Free trade is almost dead),他說,雖然很多人期望全球化與自由貿易將能回來,恢復往日榮景,但他真的不認為這個趨勢會很快扭轉。

張忠謀當然是藉此說給拜登總統與美國政治領袖聽,講明台積電亞利桑那廠的出現,就是重大地緣政治衝突的產物,企業經營者沒有選擇,只能隨著大勢調整因應,連台積電這樣世界級的跨國企業,都被迫在政治考量下設廠,正是全球化已死的最佳例證。他在拜登總統、Tim Cook等政治與企業領袖前面一錘定音,在「全球化」的棺木上釘上封釘,將來在討論全球化與自由貿易的教科書,應該用台積電亞利桑那廠與張忠謀的演講,當作全球化蓋棺論定的墓碑。

與張忠謀宣告自由貿易已死的同時,台灣、中國大陸、以及東南亞各國都同步傳出「出口貿易額急墜」的訊息,台灣海關公布11月出口值僅有361.3億美元,相較於去年同期暴減13.1%,是今年來第一次見到雙位數的跌幅,更是七年來最大的年減幅度。台灣出口金額的衰退是全面性的,塑膠化學、電子組件、基本金屬、化學與機械等五大類品全軍覆沒,而且對大陸、美國、歐盟、東協四大出口市場也全面走弱。

中國大陸的進出口統計也同樣衰退,出口額年減8.7%,進口額年減10.6%,中國面臨長期疫情封鎖的內需窒息,以及全球需求衰退的外銷逆風,加上供應鏈轉移,已經成為中國供應鏈下游的越南、柬埔寨等東南亞國的進出口也同步下縮,同時走進一場完美風暴。

大陸近期突然解封、動用所有資源堵住房地產企業債務危機的缺口,透過國有銀行對房地產業的緊急融通額度已經高達2兆元人民幣,先救國內、再救出口,政策應出盡出,用到極致,以確保農曆年關之前金融市場與社會安全能夠平穩度過,為3月即將召開的全國人代與政協的兩會舖墊穩定的基石,確保二十大換屆順利完成。

張忠謀「全球化瀕臨死亡」的警訊,以及全球貿易突然急墜的訊號同時出現,值得所有台灣企業經營者深思後續的衝擊。首先,全球化與自由貿易的指標當然是WTO(世界貿易組織)的運作,WTO在2016年川普總統上任後就失去美國政府的支持,近幾年WTO弱化、無法化解貿易爭議早就是被公認的事實。

WTO弱化的趨勢,猶如張忠謀所說「雖然很多人期望將能…恢復往日榮景,但我真的不認為這個趨勢會很快扭轉。」類似的貿易協議組織如在亞洲吵得沸沸揚揚的CPTPP、RCEP,甚至如ASEAN、APEC等,恐怕也會隨著WTO走同樣的命運。上個月包括中國國家主席習近平、美國總統拜登在內的各國領袖,把G20、ASEAN、APEC打包成「套裝行程」,各國領袖「三選二」在峰會舞臺曝光,各自表演,卻沒有實質共識,張忠謀說得沒錯,以調降關稅、消除貿易壁壘為核心的各種區域型的經貿協議,功能同步日暮西山。

全球化退場、加上貿易金額的萎縮,對企業經營形成極大的挑戰,貿易壁壘的圍牆越築越高,以「國家安全」為名強迫企業供應鏈脫鉤,使得企業經營成本大增,管理困難度驟然拉升,政府雖然給予政策優惠,蘿蔔與棒子齊出,但是補助金額杯水車薪、緩不濟急,而且政府官員也就在關鍵時刻現身來演講賺選票,典禮結束,辛苦的工作全落在企業經營者身上。

本報社論曾經預先討論了今年第四季全球進出口貿易衰退的現象,這當然是QE結束之後,消費終端快速清除庫存的結果,但是,庫存清除之後,明年第一季、第二季是否能夠恢復成長的軌道,恐怕仍不樂觀。也就是說,包括台積電在內的企業,必須同時面臨供應鏈脫鉤、生產移轉的成本上升、以及終端需求衰退的營收下滑,這是罕見雙重逆風的寒冬,也是台積電盛大的裝機典禮幕後透露出的真實訊息。