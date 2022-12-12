最近居住美國的華人，尤其是南加州華人群聚的地區，搶案特別多。

原因是華人多數有錢，身上總是帶著現金（因為許多華人餐廳不收信用卡、只收現金），而且被搶以後，多數選擇花錢消災、不願報警，深怕會遭歹徒報復。

因此，歹徒們，尤其是非裔與拉丁裔搶匪，每天都在華人社區晃悠，不是入室搶劫，就是在停車場公然搶劫，甚至在馬路上也敢搶奪華人的昂貴手錶及名牌包，稍有抵抗，不是賞顆子彈，就是一頓拳打腳踢。連剛到美國旅遊的華人也不放過，似乎是要讓遊客們親身體會一下，什麼才是真正的美國！

最諷刺的是，有錢開大型超市、珠寶店的華人，既然自己不敢擁槍，難道不能出錢請保安駐店，來維護自己與客人的安全吧！停車場不也能出錢找帶槍的安全人員巡邏，讓客人可以放心出入購物？

最可惡的是，多數的華人超市，尤其是「D華」之流，連花錢雇人來幫客人把食品裝入購物袋都捨不得，怎麼可能雇傭警衛來巡邏停車場？ 一般美國超市都不會讓客人自己裝袋子，只有華人的超市，才會要求客人自己動手。在這些商家打的算盤里，客人安危自負，聘雇人手盡量減少，他們只負責賺錢，其他一概不理。

多數華人商家，選擇當縮頭烏龜，任由搶匪肆虐，然後等著警察去抓人。多數搶匪搶了跑消失無蹤，幾年以後都抓不到！

像韓國人社區，多數商家自己擁有槍械，搶匪多所忌憚，所以就會選擇到極大多數開名車的華人社區去搶劫，華人既不會反抗、也不願報案，乖順地被搶，然後自認倒霉。因此，居住南加州的華人，人人自危，每天出門就先做好心理準備，隨時隨地都準備被搶。

這就是自從川普號稱會讓「美國再次偉大」的驚人結果：不但讓種族歧視更形嚴重，還讓搶匪「尾大」不掉，到處持槍打劫、如入無人之境！

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