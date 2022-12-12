稍早台灣輸往大陸的產品近日接連傳出因為註冊等因素，而禁止輸入大陸，涉及水產品之餘，最新傳出連台灣啤酒、金門高粱等飲品也遭禁。消息經確認後，台啤部門固然錯愕，金門縣府年度最大收益的金酒公司更是不敢想像，蘇貞昌針對大陸對台禁令，痛斥大陸違背WTO規範。親民黨主席宋楚瑜受訪表示，這不是突如其來的事情，政府事先要掌握相關訊息，然後該怎麼處理。新北市長侯友宜則呼籲政府要好好協助業者度過難關。

執政黨始終把矛頭指向中國，以及不願面對問題與解決問題的態度，相信台啤與金酒的傷害，還需要更長的時間善後。蘇貞昌與陳吉仲之前的高姿態回應，導致迄今仍未恢復，現在出現金酒與台啤問題，可說是其來有自。前者的爭議與輸往大陸的農漁產品檢驗標準沒有達標有關，後者與註冊商標有爭議，如果蔡政府選擇就事論事，及時面對問題解決問題，相信不致被禁產品範圍越來越大，何況對台灣優惠的ECFA早收清單始終沒有廢止過，可惜民進黨政府福中不知福，意識形態施政，最後吃虧的還是台灣農漁民和企業界。

因為小三通遲遲沒有恢復，仰賴小三通商機與生存的金馬鄉親已經忍耐不住了，前金馬立委促小三通春節前復航，決定12月24日走上台北街頭遊行抗議與爭取重啟小三通。

負責兩岸業務的陸委會更是無事人一般，不思解決問題，還在繼續責怪對岸，在在證明這個政府毫不體恤人民疾苦。難道非要到兩岸兵戎相見才甘心嗎？

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