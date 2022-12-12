台灣部分酒飲遭禁輸陸。（示意圖／報系資料照）

大陸海關總署禁止了台灣水產品、糖果餅乾、酒類飲料。連金門高粱都被禁了。原因是註冊訊息不完整、文字審查未通過。外界卻質疑，是台灣衛福部沒有協助業者，配合大陸註冊登記。

衛福部反駁說，第一時間就啟動專人專線服務了，又說「幾次通聯中國，要求提供註冊文件審查標準、諮詢窗口等，中方均已讀不回。」

衛福部還說，他們比對了，也找不出通過跟不通過的邏輯。台灣當局還表示，要向WTO 提告。也有國民黨立委說要去大陸協商。至於綠媒，就罵大陸養套殺啦，或是要懲罰台灣人啦。聽起來挺合理的？才不。通通是在忽悠台灣人。

一來不想解決問題，二來解決不了問題，三來想乾脆用台灣民意倒逼大陸妥協。萬一大陸不妥協，就叫罵說是大陸鴨霸，欺負台灣人。真以為，自己不尷尬，尷尬的就是別人了。

先看衛福部的回應。第一，開口閉口指對岸是中國。這意思是，台灣不是中國的一部分。這一來違憲，也違反《兩岸人民關係條例》。第二，同時，也違背九二共識兩岸同屬一中的基礎。這樣，叫人家怎麼回應你呢？

第三，衛福部直接通聯對岸。自從台灣推翻九二共識，大陸就已經沒有跟台灣協商的基礎了。過去兩岸用九二共識往來，有海基會跟海協會作白手套。現在連海基會去函大陸，大陸都已讀不回了。衛福部想直接跟大陸往來，那是把大陸當成另外一個國家來往來。大陸回覆你，不就等於承認台灣是個國家？大陸怎麼會回你？一回應你，就等於承認台獨。

馬英九還問，為什麼不用ECFA的管道去問大陸？食藥署說，沒辦法，都已讀不回。廢話。ECFA是有九二共識才有的。管道也是有九二共識才有的。沒有九二共識，就通通沒有了。

更何況，從人情來說，疫情以來，衛福部花大力氣幹的事，講的話，哪一件不是在藉著疫情，在貶低、醜化，妖魔化大陸？對大陸，就沒幹過一件有人性的事。連產品進口，也是「要求中國」如何如何？態度高高在上。

台灣當局真的有心協助台廠解決問題？那明明大陸早在2019年11月公告徵詢意見，2020年11月經由WTO向會員國通報實施。2021年4月大陸海關總署發布《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，開始接受申請。到現在，1年半時間過去了。

大陸是透過WTO通報實施的。是對所有進口食品實施的。所以當然符合WTO規範。台灣也是WTO的會員，要假裝不知道這事？那要向WTO提告什麼？明明早在2019年就知道了。民進黨還要假裝很震驚什麼？

看看日本怎麼說？日本貿易振興機構（JETRO）在去年5月，發了一個新聞稿，除了說明大陸向WTO會員的通告，也說明日本的做法。日本在大陸正式通告後，農林水產省去年4月，就依照中國大陸公布的新規定，啟動2022年版《農林水產物與食品設施認定申請系統》，也把大陸的最新規定跟原則，逐條翻譯成日文，然後協助業者登記。

日本在2021年對中國大陸出口的農林水產跟食品，比2020年增加了驚人的35.2%。2022年1月到10月，更突破1.12兆日圓。

大陸要求所有WTO會員，對大陸出口的農林水產、食品，要按照新辦法註冊登記。這是完全符合WTO規則辦事的。從2019年11月到現在，3年了。民進黨除了反中，在幹什麼呢？其實是自己不遵守WTO規則，害了台灣廠商。

大陸幾波禁台灣水產、水果進口，民進黨是既不面對，也不處理。只想用反陸仇陸，政治解決。但真相是，台灣出口到大陸的水產品跟水果，一再被查出使用禁藥。以前大陸是一忍再忍，希望改善台灣改善。台灣卻老是利用兩岸關係，忽悠大陸。

如果台灣還承認九二共識，還有管道可以溝通說明。但溝通也必須拿出誠意，解決產品問題。但現在既沒有溝通管道，大陸在WTO架構下，面向所有會員，以公平的態度要求。又給了充足的改善的時間。並不是刻意在整台灣。台灣當局不趕快解決註冊登記問題，要叫罵給誰看？立委去協商，能協商什麼？能叫大陸不依法治國，一碰到台灣就退讓妥協嗎？那其他WTO會員，能忍受嗎？

當然，民進黨之所以擺爛，是因為登記註冊，就會觸碰主權問題。這個主權問題，就是台灣還是得老老實實，承認是中國的一部分。不管是民進黨執政，還是國民黨執政。其他的手段，都玩不下去了。（作者為作家）

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