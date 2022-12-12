「中天電視新聞台」（原有線電視52台）被民進黨政府關台停播迄今已經2年了。該台係於1994年開播，頗受廣大觀眾的喜愛；但2020年11月18日，經國家通訊傳播委員會（NCC）決議不予換照；隨即於同年12月12日起停播。這是NCC於2006年成立後，首家遭停播的電視新聞台。關台的處置不僅是台灣新聞史上黑暗的一天，也成為國際社會的荒謬之事及重大醜聞。

中天新聞台被停播的原因，根據NCC的說法是「違規紀錄多」，但迄今放眼望去，不斷違規的綠色電視台不勝枚舉，卻未受到關台處分，頂多只是被罰款；這正應驗了目前最為流行的一句話，那就是「綠能你不能」。中天關台的實際原因，應該是該台的收視率最高，揭發蔡政府弊案最多，監督與批評民進黨政府最力。

依據「台灣智會民調」去年11月發布的「台灣新聞自由」民調，57.5%受訪民眾認為蔡英文關閉中天新聞台是傷害新聞自由，並有42.6%受訪者認為2024年應該「換其他政黨」執政。這項調查係委託知名且可信度極高的「艾普羅行銷市場研究公司」所做。此一調查報告果真印證了「中天報新聞，亂臣賊子懼」。

猶記得前年12月11日的深夜，中天電視台大樓前的廣場，在旺旺集團董事長蔡衍明的帶領下，該台新聞主播及新聞部員工大家合唱「有緣相聚」，以感謝觀眾們的支持和鼓勵，當時現場也擠滿了支持中天的熱情觀眾，同時進行關台最後時刻倒數，直到電視機畫面在零時之後3秒鐘變黑。台灣的電視新聞也從彼時起進入了「暗黑時代」。

眾人皆知媒體是「第四權」，這是對新聞傳播媒體社會地位重要與崇高的比喻；因為它足以產生對行政、立法與司法三種政治權力的制衡力量。有道是「真理愈辯愈明」，台灣社會可以因為政治立場不同，而常有辯論及相互批評；只要是根據事實，無人可以置喙。民進黨政府竟然動用國家機器，戕害言論與新聞自由，這正如蔡政府豢養的「網軍」，決非國家與人民之福！

所幸中天新聞立即轉往網路YouTube發展、繼續24小時播報新聞；而且在短短數周之內，即有上百萬的訂閱戶，目前則已高達近3百萬戶，遠遠超過其他新聞台。此外，來自海內外慷慨解囊捐助中天的觀眾不計其數，這正應驗了「德不孤，必有鄰」。

在網路發達時代，媒體經營非常困難。吾人敬佩蔡董事長的魄力與決心，期待中天員工能夠像關台前所演唱的「再出發」歌曲，持續地無所畏懼、大步向前邁進；發揮新聞從業人員「秉春秋之筆、明善惡之辯」精神，則「不信公理喚不回、不容正義盡成灰」的目標終能達成。（作者為大學英文講師）

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