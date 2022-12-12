台北市長柯文哲月初才帶著觀傳局、悠遊卡公司，以「宣傳悠遊卡」之名到日本沖繩進行3天2夜的市政交流，還被爆回台下機就要求VIP服務。被輿論罵了一番還不夠，他繼續宣布15號帶團出訪新加坡。一個只剩10天任期的看守市長，究竟有何能力替台北市與台北市民爭取什麼合作項目？柯文哲這種出訪，實在弄得太難看了。

市政出訪的目的是什麼？自然是替城市尋找發展與合作的機會，而外國城市不是笨蛋，他們絕對有動機與台灣的首都合作，但前提是合作方能給予政策上的具體承諾，且合作的年限至少要長達一段時日，最少一兩年，但是柯文哲只剩10天任期，對台北市政的影響力無異於吉祥物，接待當然還是會接待，但除了「公款吃喝玩樂」外，柯文哲及其團隊還能發揮什麼建設性的功能嗎？

柯文哲這兩次出訪，讓筆者想到2020年1月，即將卸任的川普政府，國務卿蓬佩奧原本計畫在卸任前一周出訪歐洲，卻臨時取消計畫，因為許多歐盟高級官員拒絕在那時見蓬佩奧，這其中美國國會大廈暴力事件是拒見主因，但其中亦有「你都要卸任了，與你有什麼好談的」的因素存在。

眾所皆知，由於柯文哲極可能將參選下任總統，因此外國政府基於他有可能成為下任台灣領導人（儘管機率不高），不打他臉，讓他去；但實質上這種出訪更像是「民眾黨主席/總統候選人」的出訪，而無法代表台北市政府及台北市民了。然而，他花的卻又是台北市政府的公帑，於情與理都說不通。

況且，柯文哲如果真要出訪，那好好與議會作解釋，總是基本常理，然而依據台北市議員陳怡君的說法：「索資回來的資料表示說，柯文哲市長除了去日本沖繩的行程之外，並無其他的出國行程，結果沒有想到柯文哲現在要到新加坡去。」若陳怡君所言屬實，這不等於欺騙議會嗎？

人貴自知，更貴反省。如果不是最近一兩年柯文哲無心市政，只在意政治，他的滿意度會「居低不下」嗎？10月分台北豪雨期間未在台北市坐鎮，卻滯留中南部輔選，還高喊「國民須對自己的行為負責」，事實證明對黃珊珊本已欲振乏力的選情造成重創。如今黃珊珊黯然落居第三，民眾黨前途渺茫，柯文哲必然點滴在心頭。出國訪問去享受「台北市長」的風光，也替自己補足選總統需要的外交歷練，想必是他現在非常願意作的事情，然而「堅持錯到底」，柯文哲焉能有翻身機會？

柯文哲畢竟還是台北市長，去是一定會去的，讓人欣慰的是這種荒腔走板，假公濟私的施政就要結束了。（作者為網路媒體工作者）

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