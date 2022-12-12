12月上旬，中國國家主席習近平出席首屆中國-阿拉伯國家峰會、中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會並對沙烏地阿拉伯進行國事訪問。作為新中國成立以來，中國面向阿拉伯世界舉辦的規模最大、規格最高的外交行動，中阿峰會的順利舉行被普遍認為具有里程碑和劃時代的特殊意義。

習近平此行，無論是中阿、中海多邊層面還是中沙雙邊層面，都成果斐然。中阿雙方發表《首屆中阿峰會利雅德宣言》，一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體，在支持發展、糧食安全、能源安全、文明對話、安全穩定等8個領域推進「八大共同行動」。中海峰會中，中國決定將與海合會國家在能源、金融投資、科技創新、航天太空和語言文化5個重點領域推進合作。雙方還同意加強在5G和6G領域的技術合作。中沙關係邁入全新階段，薩勒曼國王同習近平會見並親自簽署首份《中沙全面戰略夥伴關係協議》。此外，兩國領導人一致同意對接共建「一帶一路」倡議同沙烏地阿拉伯「2030願景」，雙方發表聯合聲明，簽署了20份合作成果文件。

中阿合作不是一蹴而就的。1956年，埃及率先與新中國建交，開啟了中國與阿拉伯國家建交的進程。中阿早期交往的基礎和底色是中國積極支持阿拉伯民族解放運動，反對美英在中東的霸權主義。中國改革開放後，阿拉伯國家成為中國重要的出口市場和外匯來源地，也是中國勞務輸出和對外工程承包的主要合作方。2001年，中國加入WTO，中阿貿易優勢互補，雙方在能源等領域合作全面提速。此次中阿峰會舉辦前，中國商務部研究院發布的報告顯示，2004-2021年，中國與22個阿拉伯國家的進出口總額從367.1億美元增長到3302.4億美元，中國已連續兩年成為阿拉伯國家最大的貿易夥伴。2013年，中國成為沙烏地第一大貿易夥伴。2021年，中國市場占沙特原油出口總量的27%，兩國雙邊貿易額達到873億美元。

所有政治行為背後都有其底層邏輯。一直以來，阿拉伯世界因為域外大國的強權干涉、經濟發展極不平衡、教派矛盾錯綜複雜，在世界力量格局中一直是一盤散沙，並未獲得與其人口和國土面積相匹配的實力與地位。冷戰時期，阿拉伯國家被迫在美蘇兩個陣營選邊站，始終深受地緣政治衝突影響。進入21世紀，經歷「阿拉伯之春」的衝擊及美國在地區發起的戰爭，埃及、敘利亞、伊拉克等傳統阿拉伯政治大國整體實力衰落。而以沙烏地阿拉伯、阿聯酋、卡達為代表的海灣國家透過石油、天然氣等迅速積累財富，並且積極在國內推行改革，向地區乃至全球展示影響力。

其中，沙烏地阿拉伯作為20國集團唯一的阿拉伯國家，表現最為突出，2016年提出「2030願景」，並確定了三大目標：成為阿拉伯與伊斯蘭世界心臟、全球性投資強國和亞歐非樞紐，要實現這三大目標，需要打破以往單一的經濟結構，而中國在新能源、基建、5G等數位經濟領域具有優勢，可以說與沙國形成了某種程度的戰略互補。而美沙「以石油換安全」的同盟關係基礎也頗為深厚，但近年來美沙在人權、石油價格等問題上間隙不斷，阿拉伯國家認為「不必將雞蛋都放在美國一個籃子裡」，應謀求在中美之間搞「平衡外交」。

中國將此次中東之行作為今年元首外交的收官之作，也體現出中國對發展與阿拉伯國家關係的高度重視。中國「和為貴」等理念貫穿於中國外交核心價值觀。中國與阿拉伯世界同為古老文明，並且都經歷過民族覺醒和解放鬥爭。長期以來，中東地區一直缺乏安全對話機制和多邊對話平台。中國提出全球安全倡議，並提出中東安全新架構，得到阿拉伯國家的歡迎。中國的中東政策源於自身發展的內生動力，中國需要維護和平發展所需的外部環境。阿拉伯國家是中國「一帶一路」倡議的重要國家，也是中國消費品和高新科技的重要市場。

長期以來，中國並不是中東事務的重要參與方，自二戰以來，美國在中東地區事務中長期發揮主導作用。但隨著美國在中東的戰略收縮，地區國家在經貿領域與中國的合作日益深化及中國產業自身走出去的發展需要，中國與中東近些年的合作越來越緊密，也為美國所「矚目」。

今年7月，拜登中東之行前曾在《華盛頓郵報》發表專欄文章指出，「沙烏地阿拉伯之行的主要目的是繼續在中東發揮影響力及修復與沙特的關係」，在訪問中又指出，「美國決不允許中俄占據美國離開中東後所形成的真空。」

但不能簡單片面地把中國與中東合作的推進與深入解讀為「中國將填補美國留下的真空」。中國不謀求與美國在中東爭奪所謂勢力範圍，而是主張在「相互尊重和互不干涉」的原則下拓展雙邊與多邊關係，主張不同文化、不同社會制度的國家完全可以相互包容、相互借鑒，共同發展與繁榮。

完全從大國競爭的敘事來看中東或有失偏頗，需要關注的一個重要變化是，以沙烏地阿拉伯為代表的地區大國的戰略自主性正在逐步增強。（作者為北京清華大學戰略與安全研究中心助理研究員）