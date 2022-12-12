民進黨台北市立委參選人吳怡農。（資料照片，范揚光攝）

由顏值擔當、帥氣爆棚，如同「小英男孩」模版刻出來的吳怡農重操舊業，代表民進黨投入台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，也算是綠營眾望所歸，吳怡農自詡長期關心國防事務，致力於全民國防領域，然所提建言卻是讓人不敢恭維，如果只是一般人，沒文化還不可怕，假若真當上民意代表，為民喉舌、信口開河，毫無專業，甚至曲解、誤解專業，那可真是一件恐怖的事。

2年前，國防部因應兩岸情勢緊張，加上招募成效不彰雪上加霜，人力嚴重不足致影響整體戰略施行下，重新檢討後備部隊動員能力，當時正逢年初剛挫敗於立委選舉的吳怡農（被蔣萬安PK掉），竟突發奇想提出「在家當兵」的荒誕言論，遭退輔會主委馮世寬（曾任國防部長）狠批是「渣男」。而後又自圓其說是要透過全民參與，不分年齡、性別的納編社區成員，進行編組後畫分責任區，來達到國土防衛目的，儼然就像被自家大長輩當頭棒喝、狠敲腦袋後，轉向支撐蔡政府「抗中保台」、全民皆兵的台獨理念，不務實又怕事的見風轉舵，可見不是一個有肩膀、有擔當的公眾人物。

時至今日，又拋出了「松山機場遷建」政見，更官僚的形容：「松機功能主要是處理專機，願意犧牲總統專機。」請問松山機場是蔡英文的專屬機場？還是便民的交通樞紐？再者，松機之所以定名為軍民合用機場，是因為其具有軍事上特別用途，現況常駐兵力雖非戰轟機部隊，但囊括後勤補給的C-130型運輸機或是協助救護的UH-60、EC-225型直升機，都頻繁使用該基地起降，倘若全部移至桃園機場，相差1個小時左右的路程，平時，大台北地區（台北市、新北市）包括基隆，緊急救援將失去時效，戰時，空軍也將無法在第一時間掌握制空權、戍衛首都。

其實，早在吳怡農之前，2002年李應元、2006年謝長廷、2018年姚文智，這些民進黨內先進競選台北市長的時候時，都曾提出「松機遷建」政見，為什麼民進黨2次中央執政、14年多過去了，松山機場還是不動如山，乃是因為「總統不肯、美國不讓」。殊不知，台海局勢緊張，兩岸一旦發生戰事，松山機場將是綠營高層、頑固台獨分子、AIT官員，專機、包機，緊急時刻飛離台灣的最近首選機場。

吳怡農初試啼聲卻沒有一鳴驚人，嘩眾取寵反而貽笑大方，遭譏為草包、「農」包，實乃不作功課、畫錯重點所致，冷飯重炒的政策討論，注定淪為「盍各言爾志」的空談，浪費寶貴的政見闡述時間，虛耗選民關注焦點，在一個根本天馬行空不可行的說法上面，尤其不實證考察調研一番，就頻頻無的放矢，怕是要把選戰格調打低了，讓台灣民眾都誤以為原來這就是「小時不讀書，長大當政要」的滑稽實境秀。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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