日前接連暫停台灣水產品及金門高粱、台灣啤酒、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等指標性商品暫停進口名單，據悉未來還會陸續有其他商品會列入暫停進口名單。同時兩岸小三通自2020年2月10日停航迄今，重創金門經濟，金門高粱暫停輸陸，更讓金門譁然。12日金門與連江縣長當選人陳福海、王忠銘將前往福建與大陸洽談，主要聚焦小三通重啟和金酒進口。然而筆者認為在當前兩岸正式溝通管道完全停擺之際，除了地方政府重新與大陸建立溝通管道外，最大在野黨國民黨責無旁貸應主導兩岸再度融冰。

根據大陸海關統計資料2021年，台灣對大陸出口總額達到2,499.79億美元，台灣自大陸進口總額則為783.64億美元，去年全年台灣對大陸享有的貿易順差達1,716億美元；今年8月兩岸進出口總額為259.62億美元，1至8月累計進出口總額為2,174.12億美元，其中大陸對台出口前八個月累計達563.34億美元，年增長12.0%；大陸自台灣進口前八個月累計達1,610.77億美元，年增長僅2.2%。前8月兩岸貿易順差為1047億美元。從大陸對台商品最近一些緊縮動作，筆者擔心儘管大陸從未宣布終止ECFA，但卻明顯地逐步收回ECFA對台讓利空間。

在美中對抗的大環境下，傾美的民進黨政府儘管不願意承認，但大陸緊縮對台貿易讓利空間，經貿單位壓力也越來越大，從去年鳳梨暫停輸往大陸，農政單位還可以向日、澳等國推銷?民主鳳梨」，當大陸禁運台灣石斑後，陳吉仲主委也喊出「班班吃石斑」，然而當日前大陸宣布暫停百多家業者水產輸入魷魚等水產品後，包括行政院長蘇貞昌與農委會主委陳吉仲都表示要盡量和中國大陸相關單位溝通來爭取。然而在當前執政黨與大陸當局充滿敵意的情況下，正式管道如兩會的溝通完全停擺，私下民間或學者的溝通空間也在?國安五法」的威脅下，也都噤若寒蟬。

因此，筆者認為國民黨責無旁貸應該負擔兩岸重啟溝通、再度融冰的任務。回想2005年3月間大陸因應前總統陳水扁在2002年「一邊一國」的台獨言論，推出「反分裂國家法」，提出「依法遏獨」、「以武制獨」，台海局勢一時劍拔弩張。當時已卸任國民黨主席的連戰在4月26日展開「和平之旅」(也稱破冰之旅)，扭轉了兩岸緊張局勢，為當時動盪的台海局勢帶來暖流，獲得台灣多數民意肯定，也帶給兩岸超過10年的和平發展期。因此在當前兩岸官方正式管道完全停擺，兩岸關係更趨緊張，雙方溝通無門，甚至軍機在台海較勁，連蔡英文總統都坦言「任何時候都無法排除戰爭的可能性」，蘇貞昌也一再提出兩岸情勢嚴峻，但執政者無力扭轉乾坤，最大在野黨又豈能置身事外。

筆者也深知當前內外環境與2005年有很大不同，在外現在美中的全面對抗與當時完全不同，於內「國安五法」對國共兩黨可能的協議都會有威脅。然而就短期間的台商商業利益，中期的國家安全，到長期的兩岸和平，兩岸都不能無限期的迴避溝通，但執政黨政治人物的長期言語挑釁，以及完全配合美國採行印太戰略與民主價值聯盟的圍堵，兩岸重啟兩會正式會談遙遙無期，國民黨當不計毀譽為了兩岸和平發展應盡速恢復溝通管道。

至於誰能取代連戰成為新一代「融冰之旅」的擔綱者呢？筆者認為國民黨檯面上人物要擔此重任仍有諸多不便，或許夠份量卸任的黨主席或副主席，如馬英九或王金平，或許可以再次扮演恢復兩岸溝通的關鍵角色。（作者為退休大學教授）