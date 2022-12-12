原本預期，兩岸交流將隨著防疫解封、九合一選後新政局，而出現積極性的進展，不料大陸一紙《進口食品境外生產企業註冊管理規定》，台灣75%食品遭到大陸暫停進口，民進黨再打「抗中牌」反擊。但陸方此次禁令是依法執行，而且不是針對台灣，執行新規前曾透過WTO機制通報各國，我方也獲得正式通報，但日本、韓國、越南等食品輸出大國都妥適處理完成，出口未受影響。民進黨政府自己怠政，卻歸咎大陸，實在沒有道理。話雖如此，兩岸關係持續惡化，實非國人所樂見。

蔡總統不關己事的心態

這一次，民進黨政府「抗中」的呼聲，並未激起民意太多的認同。可見，當「抗中保台」的民粹潮水褪去，社會重新回歸理性，就能依據常識就事論事，民進黨屢試不爽的反中悲情牌，除了還能影響「死忠」外，基本毫無號召力。這只是一個開始，2024民進黨如果繼續操弄統獨，恐怕輸得更慘。

正如牛津辭典今年提出的年度詞「Goblin Mode」，中文的意思等同「躺平」，今年8月解放軍的10多枚飛彈，揭露了民進黨「躺平式抗中」的真相，此次陸方對我方食品的進口禁令，蔡政府把「躺平式抗中」演繹到極致。換言之，凡事都是你（對岸）的錯，我不想輔導業者，是因為你的法規太鴨霸；我懶得爭取溝通，是因為你已讀不回；我要高喊向WTO申訴，是因為這樣才可以對內交代。但於事無補，業者的苦水只能自己吞下。

無論是眼前的兩岸貿易爭端的化解，還是迫近的春節小三通重啟，在蔡政府「躺平式抗中」之下，恐怕不會實現了，這叫人如何對兩岸恢復交流能有所期待？至於2024之後的兩岸關係怎麼辦？台灣傳統產業、服務業與農漁業的生計怎麼辦？蔡總統早就「不是我的事了」。這種心態不難理解，九合一敗選、辭去黨主席後，蔡總統內有賴清德掣肘、外有在野黨更強的制衡與美中關係的護欄，權力大受節制，「躺平」可能是最容易處理的方式。

惠台政策限定大陸境內

但當前兩岸關係危機四伏，機遇稍縱即逝，豈容「躺平」？在美中高層逐漸管控分歧、台海護欄初步構築的當下，只有積極有為地創造條件、破解難題，才會讓兩岸關係轉危為安，讓兩岸交流絕處逢生。遇事「躺平」的蔡政府，台積電金雞母隨它去美國，陸方禁令衝擊我60億元產值也無所謂。民間自力救濟，恐怕是唯一出路。

首先要釐清的是，大陸真的是在打壓兩岸經貿嗎？依據媒體採訪相關業者所知，以飲料為例，雖然共計123項被標註暫停進口，但在大陸設廠的台資企業基本不受影響。這其中能看出一條大陸對台經貿政策的新邏輯：北京近年來深化兩岸經濟融合，重點是吸引台灣企業、農漁民赴大陸投資和發展，提供同等待遇，引導兩岸經貿紅利從原來的貿易驅動，逐漸轉型為共組產業鏈和在地化驅動。

上述思路背後，正折射出習近平時代大陸經濟發展路線的調整，「惠台政策」適用範圍限定在大陸境內的「統一大市場」之內，至於ECFA架構下的兩岸雙向貿易，則更趨於依法依規、公事公辦。近年兩岸政治氛圍惡化，雙方難以透過協商化解分歧，當年被貼上「和平紅利」標籤的鳳梨、石斑魚、金門高粱，在北京眼中已經變得可有可無。更何況，台灣單方面禁止對岸大批產品在先，即便告到WTO，亦無濟於事。

九合一選後，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄即率團登陸，工業總會也建議盡速恢復小三通、願扮演民間平台與陸方溝通。在蔡政府「躺平式抗中」面前，唯有民間奮發有為，才能爭取到應有權益。陸方也應珍視台灣工商業支持兩岸和平交流的橋梁角色，透過民間管道為經貿爭端解套，台灣人民會更加有感。