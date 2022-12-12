最近世界盃足球賽踢得正熱鬧。我不是狂熱的足球迷，我只是四年一次世界盃的關心者。因為全世界既然這麼瘋足球，身為地球村的一分子，我們不能置身事外。

世足賽的好看在於球賽變化莫測。因為進球不容易，比賽就十分緊張，球員使出渾身解術，加上團隊合作下，有節奏進攻或防守，幾乎不到最後一刻，無法判斷結果。

據說，足球隨著大英帝國的版圖擴張，傳到世界各地。因為規則簡單，一個球大家可以一起玩，中南美洲、非洲的小孩從小就都玩出興趣來，也因此足球球迷滿天下。四年一度的世界盃就成了全球最大的盛事。

足球賽非常耗體力。國際甲級足球比賽場地約為長112米，寬70米的長方形。一場足球比賽上下半場各45分鐘，加上停傷及中場休息，一場比賽不會超過兩個小時。兩隊各派11名隊員上場，科學家計算，除了守門員，每位球員的奔跑里程數平均跑到11公里。因此足球運動員要有很好的體能、耐力，且爭球瞬間要有突然的爆發力及加速的衝刺力，非常不簡單。

然而一般業餘或玩票的足球賽其實很沉悶。球踢來踢去也不會進，球員甚至到最後沒有體力就用走的。對比，看到世足賽的專業，球員全程奔跑，射球有時還來個倒掛金鉤，職業水準真是出神入化。

也因此國際足總也認可改良式室內五人制足球（Futsal）或又稱為室內足球。每隊5人上場，足球場尺寸縮小為長約37米，寬約28米的長方形。每場比賽也縮短成上、下半場各20分鐘，中場休息5分鐘。使用較小尺寸的球門以及較小的足球。因此節奏快，進球也相對容易。但因為1989年才剛開始，也可能習慣問題，舉世還是喜歡傳統的比賽。

對於東亞周遭的國家來講，國足隊在國際的表現普遍不佳。今年中國連32 強都進不了，日、韓雖然進入32強，一度也表現不錯，可惜曇花一現。到了16強後，韓國輸巴西那場，報紙的標題是「把韓國當小孩耍！巴西腳法花俏『像在開派對』」。日本90分鐘踢平克羅埃西亞，但PK 輸掉。英國主播說：「這對日本來說非常挫敗，好像他們根本沒練過PK。」這種評論，很令我們洩氣。

或許這是我們黃種人要面對的科學現實。因為每個人身體的肌肉都是由一束束肌纖維組成，包括慢縮肌纖維（亦稱紅肌肉纖維）及快縮肌纖維（亦稱白肌肉纖維）。前者的特性是：纖幼、微血管多、帶氧能力高，但爆發性弱。相對地，後者是粗大、微血管少、帶氧能力弱，卻爆發性強。研究的結果顯示：快肌纖維比率黑人勝過白人，白人勝過黃種人。

更進一步的研究發現，關鍵在速度基因ACTN3。ACTN3分為R形基因與X型基因。前者可以讓人體生成一種存在於快肌纖維中的蛋白質，為人體提供充足的爆發力，而後者則會抑制這種蛋白質的生成。這部分有抽樣計算的數據：R型的運動天賦基因，亞洲人只有25%，白種人36%，非洲裔美國人60%，非洲人81%。相對地，亞洲人的X型占比是52%，白種人42%，非洲裔美國人27%，非洲人16%。

準此，這也可驗證奧運綜合的相對表現：黑種人田徑跑跳能力強，如短跑、長跑、跳遠，拿獎牌是輕而易舉。黃種人則在技巧性運動，如乒乓、羽球、體操、跳水的表現令人刮目相看。白種人則是介於中間，好像什麼都有過好表現。有趣的是，棒球賽中亞洲的投手表現出色，雖然手臂並沒有如西方投手那麼般的粗壯，但是也能投出超快球速，且各種變化球控制得心應手，顯示手腕上的肌肉力強靭及技巧可勝過西方選手。

綜合以上的說明，人種還是有稟賦的差異，台灣的足球發展不起來就不要難過了。運動賽事，台灣人要出人頭地，在世界要有能見度，發展棒球恐怕是最能事半功倍的。

（作者為中信金控首席經濟學家、國立台灣大學經濟系名譽教授）