中國大陸近日接連暫停我國水產品、酒類、飲料等產品進口，從蔡總統、行政院長蘇貞昌，到農委會，除了譴責對岸「突襲」、違反WTO規範外，能做的就只有動員學校、國軍多多消費，眼看著被禁的項目愈來愈多，政府卻是束手無策。

為了害怕成為農漁民的「眾矢之的」，蔡政府的口徑一致，把所有問題都歸罪到「阿共仔的陰謀」，蔡英文炮轟對岸「再次以突襲方式，讓台灣水產品出口到中國受到阻礙」。蘇貞昌則指控大陸違背WTO的規範作業，「就是刻意要用這一種政治手段、行政干預來妨害自由貿易」、「他本來就希望我們亂」。但這真的是對岸的突襲嗎？

這些被暫停進口的產品，當初是以《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）早收清單名義銷往大陸，從2010年馬政府時代簽訂至今已12年，當年蔡英文痛批ECFA是「糖衣毒藥」，執政後也未再針對這些項目透過WTO雙邊會談管道進行洽談，卻仍繼續收割。

為提高境內進口食品的安全性，大陸方面早在2020年11月16日就向WTO各會員國通報食品登記新制，各國也陸續向中國政府進行徵詢、交涉，了解如何協助本地業者銷往大陸的產品能符合新制規範。日本農林水產省就據此在2021年4月18日啟動「2020年農林水產品食品設施認定申請」，在專屬官網公布大陸的新規定，提供相關業者重新登錄，並輔導農漁民按規定進行註冊，事實也證明，日本方面並未受到太大影響。

反觀我國，衛福部食藥署去年10月15日雖有公告，農委會也表示會協助重新登錄、註冊，但事實上，絕大多數的業者和農漁民都表示，根本未接到政府方面的任何輔導和協助，一切全靠自己。

既然衛福部1年多前就知道要公告，這1年多來政府究竟做了什麼？有像其他WTO會員國一樣向對岸徵詢、交涉？有輔導業者和農漁民如何按照對岸的新規登錄、註冊？還是有拓展市場，讓這些農漁產品和食品先行分散出口到其他國家？

去年3月大陸以蟲害為由，暫停台灣鳳梨等水果進口，當時政府一方面譴責對岸政治操作，揚言要向WTO申訴，一方面透過國防部鼓勵國軍所屬伙食團踴躍購買；今年6月大陸宣布禁止台灣石斑魚進口，政府的作法仍舊相同，只是多了讓學校「班班有石斑」；這次被禁的是酒類，難道還能鼓勵國軍和學生多喝酒嗎？

為了印證「抗中保台」的口號，對於我產品遭對岸暫停進口，蔡政府過去一貫的因應之道就是譴責對岸政治操作，這次九合一選舉，「抗中牌」徹底失靈，顯然民眾也已看清，光靠口號無法解決問題，如果蔡政府再拿不出保障國內產業和農漁民的具體對策，就等著2024年被下架了。