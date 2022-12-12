2024總統大選開始熱身，民進黨主席補選12日起領表，副總統賴清德已定於一尊，民進黨很快就會整合並槍口對外。反觀國民黨「朱侯心結」漸浮出檯面，侯友宜不會主動參選，黨內則盛傳「百日卡侯」計畫，黨主席朱立倫如果還想圓總統夢而大玩初選遊戲，將成為「吳敦義第二」。

民進黨最近乍看掉進敗選泥淖，實則派系利益快速整合中，未來掌舵黨務系統的賴清德，不論是否獲「蔡蘇體制」真心支持，以民進黨狼性政黨的特質，派系間很快就會達成最大公約數，賴率先亮劍的目標就是搶先機拚大位。

朱立倫曾承諾2024總統大選一定推最強人選，但從沒公開表示他不選，外界則流傳朱曾暗示侯友宜，九合一如選得不錯他就不排除參選2024；甚至公開承諾縣市長目標16席、6都過半，達不到就下台負責。結果國民黨拿下13席縣市長、6都拿下4都，沒有達成16席目標理應下台，但因北基桃勝選也就不以為意。

朱立倫也因贏回北基桃沾沾自喜，最近頻頻在各縣市舉辦感恩茶會，漠視九合一藍營蒸發40萬票，比綠營流失15萬票還多。從沒放棄大位夢想的朱立倫如果因九合一勝選動心起念，在春節後啟動初選卡侯，讓剛連任的侯友宜左右為難，那恐怕會引發黨內反彈。

朱立倫的總統夢在2016年「淡水阿嬤」夢囈中已破碎，過程中不只引爆「換柱風暴」，還慘輸蔡英文多達308萬票，導致國民黨迄今難翻身。2024總統大選國民黨目前以侯友宜的民調最高，而朱立倫都敬陪末座，如果朱還想阿嬤上身大玩初選遊戲，勢必成為「吳敦義第二」，留下臭名。