民進黨賣「芒果乾」多年，如今放久走味後，民眾開始厭倦「抗中保台」這口味。從重大兵役改革制度討論，可以清楚看見執政黨的虛偽，不敢正視年輕人不願承擔「抗中保台」代價的事實。「芒果乾」都賣這麼久了，役期若不延長，怎麼交代的過去？蔡英文還真以能靠「騙」闖關？

所有人都在問蔡政府這6年到底做了什麼部署？總不會都是忙著選舉口號部署，現在還要擔憂年輕人會因為要當1年兵，2024不投民進黨。這一切政治苦果是誰造成？為何民眾會不相信蔡政府「抗中」能「保台」？

首先，在國防部送交立法院的報告中，提到為配合驗證14天教召訓練，各類編制武器設計時數調增2.2倍，由12小時增加至28小時，射擊彈藥也增2.2倍，原86發增加到183發，各類編制武器射擊鑑測合格率，較去年成長5.9%至13.7%。

不講還好，一講真讓當過兵的都搖頭直嘆不可思議。這教招鑑測數字等於證明有95%射擊水準根本不夠格當「步槍兵」。這種射擊數據真的會笑掉大牙，還有臉爭論兵役要不要延長的問題，難道是要證明根本無法「保台」鐵證？

其次，就是台積電赴美，直接打臉蔡英文「護國神山」的安全保證。蔡英文都能同意美國把「護國神山」搬走，那台灣民眾怎麼還會相信美國會「保台」？如同台積電創辦人張忠謀在美國亞利桑那州晶圓廠機台進廠典禮致詞時說，「全球化與自由貿易幾乎已死」，且不太可能再回復。

晶片美國製造的結果，就是一切美國說了算，對台灣人來說是多麼痛的領悟！美國此舉讓人看清不可靠的嘴臉，既然台積電掌握全球各技術密集產業的動脈，美執意加速半導體技術轉移，卻又不斷製造台海戰危風險，根本就是製造「芒果乾」罪魁禍首。美國如果願承擔台海風險，為何要動台灣民眾心中「護國神山」？

蔡英文執政6年到底部署了什麼？越來越多人認清「抗中」準備無法「保台」，「和陸」才是「保台」唯一活路。（作者為台北大學公共行政暨政策博士）

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