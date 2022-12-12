繼鳳梨、蓮霧、釋迦、石斑魚之後，大陸日前又暫停台灣的秋刀魚、午仔魚、魷魚等漁產品進口，接著又將台啤、金酒、蘋果西打、黑松沙士列入暫停輸入的名單，據傳還會有更多品項也被禁。農漁民和食品業者怨聲載道，政府則按老劇本回應：批判對岸對我不公、將在世貿組織（WTO）控訴，政府將補助農漁民、協助國內外銷售等等。

蔡政府批評大陸的作法不公平不能說完全沒道理，然而，會導致今日的局面，蔡政府也有責任，如果只會一味指責對岸，用同一套劇本「以不變應萬變」，而不趕快設法解決問題，只怕未來受波及的商品項目會更多；而且解決問題要從源頭著手，讓學生和軍人消化被禁的農漁產品只能治標，撐不了多久的。

當年兩岸諮商《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）時，我方堅持不開放830項農產品，但對岸為表達善意，仍主動列入18項農漁產品到ECFA「早收清單」，讓台灣免關稅出口大陸。然而，這清單是附屬於ECFA主架構協議的，這個主架構協議在WTO被稱為「過渡性協定」，必須在10年內諮商完成完整的貿易協定，否則極可能隨時受到WTO其他成員的挑戰。但台灣將ECFA的兩道主菜──「服務貿易協議」延宕立法，「貨物貿易協議」擱置不議，卻要求對岸嚴格執行「早收清單」，就有如客人進入一家提供「免費小菜」的餐廳，只吃免費小菜，但不點正餐。請問，有老闆會接受這種客人嗎？

就算老闆看在老鄰居份上回應：「大家都是鄰居、自己人，小菜繼續提供」，但店員難道不會看不下去，刻意減少小菜出菜量，懲治一下這個「奧客」？北京不願讓ECFA停擺，是想保有兩岸關係正面發展的基礎，但蔡政府只想炒作抗中獲取政治利益，又想吃免費小菜；小菜供應量少了，就要到各處告狀，這樣「不得理不饒人」，好嗎？

若今天少吃了點免費小菜，就受不了到處嚷嚷，那隨著對岸生產力越來越強，陸方若仿蔡政府的作法，大規模禁止多項商品從台灣進口，那我方又如何因應？向WTO控訴嗎？張忠謀說得好：「全球化和自由貿易已經接近死亡」。最近WTO剛認定，川普政府以國安為由課徵外國鋼鋁高關稅的作法為違法，但創立WTO的美國都已經不認帳了，蔡政府真以為WTO可以協助台灣解決和大陸的貿易紛爭？

別忘了，我方迄今還禁止了對岸600多項農漁產品進口。建議蔡政府考量開放一些對台灣較無傷的品項進口，給對岸一點善意和顏面，甚至重新諮商兩岸服貿和貨貿，將兩岸經貿拉回正軌運作，才可能真正解決貿易紛爭。

（作者為中國文化大學全球商務系兼任教授）