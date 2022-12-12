九合一大選失利的民進黨，煞有介事地成立了「2022大選檢討小組」，試圖讓外界相信民進黨確實真心想要洗心革面。不過，從任命輔選不力且因論文抄襲被台大撤銷學位的桃園市長鄭文燦擔任檢討小組召集人，再加上需要為這次敗選負主要責任的行政院長蘇貞昌至今仍紋風不動，就知道民進黨根本就無心面對這次選舉的重大挫敗。

果然，大選結束近3周以來，民進黨推出的「檢討配方」就是甩鍋、卸責，再加上刻意挑起仇恨、轉移焦點，完全沒有就民進黨的執政缺失提出任何檢討，多位候選人明白指出，「初選機制崩壞」是這次民進黨大敗的主因，但是黨內「大人」無人回應。

之前兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，「雖然中央執政很努力」，然而由於「地方的經營跟人民的期待仍有不小的差距」，因此造成了敗選。言下之意，民進黨中央很好，地方不行。這種卸責的說法，連民進黨大老都看不下去。

近日大陸連續宣布因文件不符等理由，暫停台灣多項農漁產品及飲品輸入，民進黨以為又撿到了槍，一會兒責怪對岸違反WTO貿易規範，而且對台灣特別嚴苛，一會兒批評以兩岸企業家峰會台方理事長身分帶隊訪問大陸的前行政院長劉兆玄，在此時與大陸高官（指國台辦主任劉結一）餐敘，這種「示好」的行為，「人民都看在眼裡」。話中充滿不屑。

不過，日本貿易振興機構的新聞稿卻直接打臉民進黨，原來對岸早在去年就已宣布新措施，日韓各國都可以依規處理，就只有蘇貞昌在那裡一直叫；怪罪到劉兆玄更是莫名其妙，政府辦不到的事，民間團體來做，身為閣揆不感謝還亂扣帽子，可惡至極。

為了轉移民怨，民進黨政府更進一步搬出「反威權」這個救兵。近日內政部重金鼓勵「清除威權象徵」，各級學校、地方政府、組織、機構每拆除一座兩蔣銅像，最高可以得到10萬元補助。

全民找銅像、拆銅像，根本就是浪費大家的時間，而內政部等相關機構要認定是否符合條件、要給予何種獎勵，更是耗費公務員的時間和心力。防疫規範放鬆後，民眾生活和社會各方面都會發生很大的變化，政府各機關人員都快忙死了，內政部是吃飽了撐著嗎？這個時候還要來添亂。而且這些拆了的銅像和所謂的威權化象徵物要放哪裡？再建一座「兩蔣文化園區」嗎？

老實說，內政部此舉根本就是浪費公帑。如果錢這麼多，為何不讓營建署多補助青年租屋、讓警政署充實員警設備、讓消防署提升消防人員的防護裝備？這些都是亟需資金和資源的地方。

尤其，一座銅像獎勵10萬元，可以補助10個學童一學年的午餐費，政府的錢應該花在什麼地方，內政部實在要好好想想。

更重要的是，蘇貞昌老是呼籲全民團結，但為什麼蔡政府卻又一再挑動人民的仇恨？敗選至此，該負責的人拚命甩鍋、該下台的人賴著不走，繼續這樣胡搞，民進黨真的沒救了！

（作者為資深媒體人）