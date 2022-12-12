兩岸局勢惡化，台海緊張，但國人長期沉浸於美日支持下台灣安全無虞的精神鴉片中，8月裴洛西訪台，大陸在台灣周邊實施軍演，才讓民眾驚覺我方的反制居然如此無力與軟弱，當大陸海軍以全新軍艦耀武揚威穿越海峽中線時，我方只能派出鏽跡斑斑、艦齡高達50年的軍艦應對。透過媒體的報導，國人終於認清，沒有軍事實力做後盾，「抗中保台」只是虛幻的口號。民進黨政府「抗中保不了台」，國人對政府的國防施政產生重大質疑。

只當一年兵 難解決困境

尤其令人詬病的「軍事訓練役」，當初政治人物為了年輕人的選票，罔顧國防安全，執意將1年制義務役兵役制度，改成4個月的軍事訓練役，國防部也沒有站在專業的立場據理力爭，結果9年過去，浪費多少國防資源不說，訓練了數十萬無用之兵，4個月的役期，休假就休了1個月，每天操課8小時，總時數不足，幹部也不能全心全意放在訓練上，反而是忙著管教與維持軍紀，苦不堪言。

國防部自稱4個月可以訓練一個合格的「步槍兵」，但戰爭迫在眉睫，國軍需要的是精練的「戰鬥兵」。從俄烏戰爭可見，烏克蘭軍人運用反裝甲武器十分精熟，幾乎打垮俄軍的戰車部隊，取得戰場優勢。我們的軍事訓練役有學過反裝甲武器嗎？更可笑的是國防部推出「強化後備教育召集」，也就是軍事訓練役的「補救教學」，就像學生正規學年時不好好教，卻在暑假把學生叫回來加強輔導一樣，根本本末倒置。

美國對國軍戰力憂心忡忡，志願役部隊長年招募困難，人少事多、士氣低落，軍事訓練連維持軍紀都有困難，因而出現延長役期的倡議，政府高層已同意，國防部也開始規畫，並保證今年12月底前會將相關細則公告。但民進黨敗選後，擔心年輕選票流失，又開始裹足不前，還一再打臉國防部。事關國家安全的軍務，每每在政治人物算計下成為政治的牲禮，怎不令人痛心？

單單恢復1年制義務兵並不足以解決當前困境，以現在國軍的環境來看，之前因為裁軍，許多空置營區早已被縣市政府運用，突然增加的人員連營舍都不夠，更別說訓練場地了。台灣幅員狹小，許多軍事訓場緊鄰民宅，為了維持正常訓練，國防部除了撥大筆的經費做「敦親睦鄰」外，還要運用部隊的資源去收洋蔥、載甘蔗，高級長官還要不時參加地方的宴飲、餐會，日常事務已經夠繁瑣，還要煩心營外事務，怎麼還有精力去思考如何精進部隊訓練與未來發展，再貿然增加數萬人，訓場絕對不夠，屆時訓練不到位，徵進來的士兵每天掃地、拔草毫無意義。

排除政治力 以國安為先

況且每年新增加數萬士兵入營，單位也要增編，國軍基層幹部本來已經不足，新單位編成後，有足夠合格的幹部能夠擔任營、連長嗎？若是為了派職而派職，派一些不符資格、無意願的軍官去部隊擔任隊職幹部，那將是部隊與當事人的災難。國人詬病國軍訓練方式落後，其實不是沒有改革，而是新的訓練方式因各單位合格教官不足，部隊基層幹部還未學會，只好土法煉鋼，既安全又不出錯，因循怠惰陷入死循環，社會怎會看到國軍的革新？

面對中共軍力增長及源源不絕的兵力，已經沒有時間可以做實驗。美國將提供100億美元軍事援助，加上2400億台幣提升海空軍戰力特別預算已開始執行，未來5年是國軍提升戰力的關鍵機會，國防部長邱國正應本於國軍需求，評估新裝備與訓練到位後需多少兵力，適當增加總員額，再評估延長義務役期或停徵軍事訓練役，將他們的薪餉、訓練經費投注於常備部隊，讓志願役獲得加薪，福利待遇、訓練資源也更充裕，才留得住人。

政黨輪替是常態，國防部長應以提升國軍戰力、維護國家安全為先，排除政治勢力基於政黨之私的不當介入。國軍應恢復並延長義務役或實施全募兵制，邱國正要有立場。