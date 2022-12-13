紫薯文化和家聚傳統？鷗趴糖的禁忌？教師節的不同？對學長姐的「無理由」崇拜？缺席報告討論，說打工就是正當借口？

新學期新氣象，我也不禁想起2016年剛來台灣時，在校園裡滿滿的新鮮感，在調整習慣與適應環境的過程中，好奇與衝擊交疊的複雜情緒。

今天來回憶一下幾年前，作為大學新鮮人與台灣新鮮人的我，印象深刻的幾點「文化衝擊」。

01 點名回答「有」（右）

第一點發生在課堂上，剛開學老師都會點名認識一下大家嘛，當時班上也有其他的大陸交換生的，我們被點名沒有一致的回應，喊「到」、「在」、「這裡」的都有，但台灣學生幾乎是約定俗成、整齊劃一地喊「有！」

這個yo聽起來很像美國人喊「yo man」的那個「yo」，是的，我一開始也是這麼以為的，這一聲yo，形成了我對台灣學生「很活潑很青春」的第一印象。

後來我去瞭解為啥台灣學生喊「有」，而不是別的中文字，原來其中有一段意想不到的淵源，是受孫中山爺爺當年「以俄為師」理念的時代影響。

1923 年秋天，共產國際派遣代表鮑羅廷赴廣東與孫中山商討政事，在此聯俄氛圍下，孫文親手書寫：「今後之革命非以俄為師，斷無成就！」

「有」，其實是俄文есть 的翻譯，戰時紅軍士兵有去無回，每場戰役結束後，長官會清點倖存戰力，存活士兵回答：「есть 」，есть 的另一層意義是「存在」，來證明自己還活著。

台灣中研院文哲所陳相因副研究員常在演講中提到這個例子，藉以說明蘇俄跟台灣的淵源，引起聽眾對蘇俄文化與文學的興趣。

跟台灣朋友聊起這事，普遍難以置信，甚至不願相信，國軍不是秉持「抗俄反共」理念嗎，怎麼可能用俄文來喊口號呢？追根溯底，從前蘇俄是黃埔軍校的贊助方，故受蘇俄文化影響亦是情理之中，所以才說，歷史是多麼捉弄人呀。

我們世新口傳系的同學是非常鬧、非常活潑的，常把「有」喊成「yo」、「yoho」等誇張語氣。從莊嚴肅穆甚至有點沉重的「有」，變成現在學生們朝氣蓬勃的「yo！」，也算是歷史變遷、物是人非的一個玩笑吧。

02 回答問題坐著就好

第二點文化衝擊，依然在課堂上，不曉得其他陸生同學怎麼樣，反正我第一次舉手回答問題時，是整個人站起來講話的，結果老師對我說，你可以坐著說也沒關係喔，我發現大家看我的表情也蠻震驚的，我就坐下了。

後來觀察，陸生新同學剛來時基本都不知道台灣這邊回答問題坐著就好，我的態度是入境隨俗啦。

我個人覺得站著有站的好處，是一種對老師跟同學的尊重，大陸的課堂大，站起來聲音傳得比較遠，自己的態度也會更嚴肅。坐著比較舒服，尤其是世新課桌椅是一體的，要站起來必須要先走出座位，站在旁邊才可以。（《赴台就讀的校園文化衝擊》之一）（廖小花/台師大陸生）