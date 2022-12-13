當我就讀於高中三年級時，由於已距離大學聯合招生考試的日程不遠，同學們也都磨拳擦掌準備最後的衝刺，所以也就沒有所謂的畢業旅行了。不過母校倒是在是年3月間主動辦理了為期一天的公民訓練旅行，讓大家坐上遊覽車前往高雄市「散心透氣」。

我們一行來到了位居高雄市小港區的中國造船公司（現已更名為台灣國際造船公司）高雄總廠。在還沒有抵達目的地前，我們就為高雄總廠的地標物──兩座350噸的門型吊車所吸引。這兩座紅色塗裝的龐然巨物，在世界的造船設備中也是執牛耳者，且將中國造船公司推入了能承接百萬噸輪船建造案的先進行列。

話說1970年，時任行政院長的蔣經國先生，獨排眾議，四處借貸推行十大建設計畫，力推六大交通工程（南北高速公路，桃園國際機場，北回鐵路，鐵路電氣化，台中港，蘇澳港），和四大實業基礎（大造船廠，核能電廠，大煉鋼廠，石油化學工業）。蔣氏的高瞻遠矚和大刀闊斧的魄力，硬是在十大建設完工運行後，霸氣地將中華民國送入了亞洲四小龍之林，而「大造船廠」正是我們所參訪的高雄總廠。

抵達高雄總廠後，大家如願以償地以兩座門型吊車為背景，在班導師黃武義老師的帶領下，同班同學們留下了18歲的青澀身影，也作為到此一遊的印記了。3個多月後，大家齊上考場，隨後分道揚鑣進入高等院校就讀，這張全班合照也作為我們即將邁入下一個里程碑前，在高中階段的最後一張校外集體合影！

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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