黃埔軍校是我國軍事將領的培育搖籃，造就國民革命軍骨幹力量的新式軍事學府，在風起雲湧的大時代，吸引成千上萬的青年朋友走進黃埔成為合格基層軍官，他們前仆後繼投身東征、北伐、抗戰、戡亂等戰事，直至國民政府播遷來台為止，黃埔軍校在大陸共辦學23期，其中以黃埔第11期的期別畢業生傷亡最慘烈，幾乎在短促的3個月內犧牲傷亡殆盡。

黃埔軍校正式名稱為「陸軍軍官學校」，民國13年6月16日在廣州黃埔島上創立，故以「黃埔軍校」聞名於世，其在黃埔校區共完成7期學生教育，民國16年3月，國民革命軍克復南京，4月15日決議以南京市為國都，便籌畫黃埔軍校遷校至南京市，原訂11月1日正式開學，但因發生國民黨清黨，第一次國共合作正式分裂，致使寧漢分裂、蔣中正下野，南京建校無人主持陷入停頓，民國17年3月6日南京本校正式成立。從黃埔第8期起，全部移駐南京本校接受教育，並將教育期限延長為3年。

民國23年5月間，陸軍軍官學校分別在北平、西安、上海、溝口、重慶、慶州等地招考黃埔第11期學生，該期別共錄取新生約1500餘名，同年7月，黃埔第11期所有錄取新生抵達南京本校，接受陸軍官校的新生入伍訓練，共計編成第一、二訓練團，每個訓練團下轄2個營，每個營編成3個連。他們完入伍訓練後，再派往各陸軍基層部隊實習，同年9月返回南京本校參加開學典禮，蔣中正以校長身分親臨主持，當年正好是黃埔創校10周年，校長在這群新生面前細數黃埔建校之篳路藍縷，他舉例分享黃埔第1期師生伙食經常是有一餐沒一餐的，校長還曾硬著頭皮找金源，結果被碰了閉門羹，就連學校軍械室內，步槍區區僅有30把，幸虧軍閥把持的兵工廠廠長是我們革命黨一名黨員，祕密拿了500支步槍給我們黃埔軍校，黃埔教官就是拿了這500支步槍來訓練學生軍，黃埔就在這種惡劣不看好的環境當中，以6個月的短時間訓練成功革命的勁旅，奠定革命武力的基礎，他勗勉黃埔第11期學生要向老學長學習，延續革命犧牲精神，也就是黃埔精神。

民國26年7月7日盧溝橋事變爆發後，日軍的轟炸機開始狂轟濫炸南京城，南京本校則成為敵空軍轟炸目標之一，黃埔第11期學生起居訓練受到影響，學生低調遷到南京東郊的靈谷寺繼續上課，同年8月13日，中日雙方在上海爆發淞滬血戰，這是中華民國抗日戰爭中第一場大型會戰，日軍誇下海口「三月亡華」，國民政府發布全國動員令，蔣中正作為全中國各級軍事將領的領袖，為喚醒中國的民族心，最早將自己的嫡系中央軍，也就是黃埔軍，堪稱當時中國裝備和訓練最精良的部隊投入淞滬作戰，8月11日當晚，第一批3萬多名裝備精良的中央軍開進上海，隔日清晨上海市民起床看見，既驚奇又興奮，紛紛在聚集街頭夾道歡迎中央軍。

隨著上海戰況的膠著，日軍大規模增兵並大舉進兵，各地國軍戰士聞義赴難傷亡慘重，急需增援，8月27日的夜晚，黃埔第11期第1總隊的學生接獲統帥部緊急命令，要求他們提前畢業，指示立即奔赴上海抗日前線作戰，這群頭戴德式頭盔、德式裝備的最年輕黃埔生，由於太臨時倉促畢業，所以沒有籌備畢業典禮和慶功晚宴，也沒有父母或是家人出席畢業典禮，28日，他們在南京中山陵的廣場上集合，向國父孫中山先生致祭，當時中山陵上空不時有敵機襲擾，我軍高射炮予以迎擊，五彩奪目的曳光彈將上空點綴宛如煙火，似乎權充他們這一期沒有畢業典禮的遺憾，次日凌晨，大家悲壯的全副武裝準備從南京下關車站啟程開赴上海前線抗戰。

校長蔣中正特別從江西趕到火車站與這期畢業生送別，蔣中正說：「你們要好好參加抗日，我們中華民族的生死存亡，就靠你們這一期了，要為中華民國抗日，要為國民革命犧牲，抗日是一件好事情，是我們的責任，不要退縮，以後的中國人會以你們這一期黃埔畢業生為榮。」

第11期的黃埔畢業生聽到蔣中正校長的講話，個個慷慨激昂，同學們相互擁抱道別，彼此有了黃埔男兒的約定，他們相約在抗戰勝利之日，光榮凱旋回到南京，再好好重聚，再從頭分享彼此當年的壯志豪氣，重新舉辦風光的畢業典禮，為抗戰勝利痛飲一杯酒。在黃埔軍校校旗引導下，大家各自歸建搭上各節列車車廂，畢業生抵達上海後各自分開，升任基層部隊大家所謂最「菜」的准尉，做底層的軍官，也就是領導士兵拚殺最前線，所以他們的犧牲最慘重的期別，戰爭的慘烈早已超出他們黃埔11期畢業生的預期想像。

黃埔軍校校旗，於民國13年校務會議中，指派當時的總教官何應欽將軍所設計。（圖文：莊秉漢，翻拍於中正紀念堂）

陸軍軍官學校校歌及《陸軍官校校史》（圖文：莊秉漢，翻拍於中正紀念堂）

淞滬會戰，國軍投入了70多個師，約70萬兵力，奈何敵我力量的懸殊，國軍為此付出巨大代價，在會戰中，國軍傷亡人數達30萬人之眾，淞滬會戰被稱為「血肉磨坊」，因為每天國軍有一個師又一個師投入戰場，有的不到3個小時就死了一半，有的支援5個小時就全師陣亡。像宋希濂的第36師，是中央軍德械整編師，在淞滬會戰前兵力原有9千餘人，會戰中4次補充兵員，4次一共補充了6千多人，結果戰後全師剩下4千餘人，卻陣亡了1萬2千多人，陣亡人數比他原來編制人數還多。當時的第三戰區前敵總司令陳誠回憶說：「血肉築成的長城，事實上抵禦不了無情的砲彈」。

淞滬會戰的中央軍20個精良師，各師級師長全是黃埔第1期（如：率兵堅守上海閘北陣地76日的黃埔1期孫元良師長），旅長、團長則為黃埔第3期、第4期（如：死守四行倉庫的黃埔4期謝晉元團附），營長、連長是黃埔第5、6期居多，黃埔第11期都是帶兵打仗的基層軍官，所以許多黃埔11期剛下部隊報到後，火速接替前線傷亡的排長級幹部戰鬥，有的連級部隊，在排長陣亡、連長殉職後，黃埔第11期馬上遞補連長職務指揮，指揮到士兵戰鬥傷亡所剩無幾，直到無法增補為止，諷刺的是，很多黃埔第11期剛下部隊後，左領章階級章都來不及發，當晚戰鬥就壯烈犧牲了，連名字都沒來得及造冊登記，造成許多無名烈士，英勇事蹟無從追述。

黃埔第11期是所有期別中犧牲最慘烈的期別，他們看盡陣地裡滿地士兵的屍體，部隊的破碎，有人親眼目睹昨日才是軍校同班同學，今日卻被炸成碎塊，模糊的血肉，不過他們個個視死如歸，捨身報國，要活下來的真的很少很少，有一位倖存的黃埔第11期呂傳鏞受訪時回憶說：「我畢業那班能活下來幾乎沒有，我是因為被派調回去搬兵增援，不然我也可能死了，想起來很可憐，也很欣慰，中國抗戰得以勝利，就是靠這些人堅強抗日」。

黃埔第11期這群最稚嫩的官校畢業生，在上海淞滬戰場各奔東西，他們說好的凱旋之日，重新再舉辦畢業典禮，這個約定只能爽約了，他們再也不能相見，因為「淞滬會戰」就像台絞肉機，這3個多月內，不動聲色的吞噬了無數的生命，黃埔第11期馬革裹屍，他們的青春身影一個個陸續消失歷史舞台，20初歲年紀，正要蓄勢待發大展抱負，但被戰火無情離開人世間。

政府播遷來台，陸軍官校自民國39年在高雄鳳山復校，黃埔期別始終傳承延續著，現在陸官一年級生為正95期，學生年齡是我們所稱的「九年級生」，或許現在的黃埔生距離堅苦卓絕的抗戰年代太過遙遠，盼以此文，讓我們一起雋永那烽火征途的大時代，向國家興亡而捨生取義的黃埔第11期老學長致敬，以黃埔為榮，成為國軍卓越之領導人才，蔚為國用。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）